На ТОТ ввели обов'язкову флюорографію, яку можна пройти лише з паспортом Росії

Російський паспорт. Фото: АрміяInform

На тимчасово окупованих територіях ворог вдається до нових методів паспортизації населення. У місцевих селах запроваджено обов'язкове проведення виїзної флюорографії, яку можна пройти лише за наявності російського паспорта.

Про це повідомив Центру національного спротиву у п'ятницю, 2 серпня.

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Для проходження обов'язкової флюорографії громадяни повинні пред'явити російський страховий поліс і паспорт. Таким чином, окупанти використовують медичні процедури як інструмент для паспортизації українців.

Російські лікарі, що здійснюють обстеження, ведуть детальні списки осіб, які пройшли флюорографію, а також тих, хто відмовився від цієї процедури. Існує ймовірність, що для осіб, які не пройдуть медичні огляди, можуть бути введені додаткові обмеження.

Представники Центру національного спротиву заявляють, що примусова паспортизація є грубим порушенням прав українського народу, і всі причетні до цього процесу понесуть відповідальність відповідно до законодавства.