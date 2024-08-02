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Россияне придумали новый способ принудительной паспортизации жителей ВОТ

2 августа 2024 21:21
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На ВОТ ввели обязательную флюорографию, которую можно пройти только с паспортом России
Российский паспорт. Фото: АрмияInform
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

На временно оккупированных территориях враг прибегает к новым методам паспортизации населения. В местных селах введено обязательное проведение выездной флюорографии, которую можно пройти только при наличии российского паспорта.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в пятницу, 2 августа.

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Для прохождения обязательной флюорографии граждане должны предъявить российский страховой полис и паспорт. Таким образом, оккупанты используют медицинские процедуры, как инструмент для паспортизации украинцев.

Российские врачи, осуществляющие обследование, ведут подробные списки лиц, прошедших флюорографию, а также отказавшихся от этой процедуры. Есть вероятность, что для лиц, не прошедших медицинские осмотры, могут быть введены дополнительные ограничения.

Представители Центра национального сопротивления заявляют, что принудительная паспортизация является грубым нарушением прав украинского народа и все причастные к этому процессу понесут ответственность в соответствии с законодательством.

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