Росіяни вчать воювати українських дітей на окупованих територіях

Українські діти в базі організованій росіянами. Фото: Центр національного спротиву

Російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Один з таких центрів окупанти відкрили на базі псевдоколеджу у тимчасово окупованому Луганську.

Фінансування на нього виділили з держбюджету РФ.

"Таким чином, студенти "коледжу" з 14 років будуть піддаватись промиванню мізків й проходити підготовку до військової служби в армії РФ. Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини", — наголосили в ЦНС.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України росіяни не можуть розпочати повноцінну підготовку до проведення так званих "виборів" президента. Вони мають відбутися у березні 2024 року.