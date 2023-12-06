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Росіяни вчать воювати українських дітей на окупованих територіях

6 грудня 2023 02:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Росіяни вчать воювати українських дітей на окупованих територіях
Українські діти в базі організованій росіянами. Фото: Центр національного спротиву
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Один з таких центрів окупанти відкрили на базі псевдоколеджу у тимчасово окупованому Луганську.

Фінансування на нього виділили з держбюджету РФ. 

"Таким чином, студенти "коледжу" з 14 років будуть піддаватись промиванню мізків й проходити підготовку до військової служби в армії РФ. Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини", — наголосили в ЦНС. 

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України росіяни не можуть розпочати повноцінну підготовку до проведення так званих "виборів" президента. Вони мають відбутися у березні 2024 року.

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