Россияне учат воевать украинских детей на оккупированных территориях

Украинские дети в базе организованной россиянами. Фото: Центр национального сопротивления

Российские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Один из таких центров оккупанты открыли на базе псевдоколледжа во временно оккупированном Луганске.

Финансирование на него было выделено из госбюджета РФ.

"Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии РФ. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, вербующими подростков на войну против их исторической Родины", — подчеркнули в ЦНС.

Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Востока и Юга Украины россияне не могут начать полноценную подготовку к проведению так называемых "выборов" президента. Они должны пройти в марте 2024 года.