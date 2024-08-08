Росгвардія зареєструвала військову частину на території захопленої Запорізької атомної електростанції

Російський військовий на КПП Запорізької АЕС. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Енергодарі зареєстрували військову частину росгвардії. Їхня юридична адреса співпадає з адресою Запорізької атомної електростанції.

Про це пише "Центр журналістських розслідувань" з посиланням на російські реєстри.

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Військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. За цією самою адресою розташовані промислові потужності Запорізької АЕС.

Видання зазначає, що в російському реєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Однак є дані про засновника — це Федеральна служба військ національної гвардії РФ.