Росгвардия зарегистрировала воинскую часть на территории захваченной Запорожской атомной электростанции

Россияне зарегистрировали воинскую часть на территории захваченной ЗАЭС
8 августа 2024 15:12
Российский военный на КПП Запорожской АЭС. Фото: Reuters
Во временно оккупированном Энергодаре зарегистрировали воинскую часть росгвардии. Их юридический адрес совпадает с адресом Запорожской атомной электростанции.
Об этом пишет "Центр журналистских расследований" со ссылкой на российские реестры.
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Военная часть №6945 (ИНН 9001028566) зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. По этому же адресу расположены промышленные мощности Запорожской АЭС.
Издание отмечает, что в российском реестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Однако есть данные об учредителе — это Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
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