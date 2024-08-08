Росгвардия зарегистрировала воинскую часть на территории захваченной Запорожской атомной электростанции

Российский военный на КПП Запорожской АЭС. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Энергодаре зарегистрировали воинскую часть росгвардии. Их юридический адрес совпадает с адресом Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет "Центр журналистских расследований" со ссылкой на российские реестры.

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Военная часть №6945 (ИНН 9001028566) зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. По этому же адресу расположены промышленные мощности Запорожской АЭС.

Издание отмечает, что в российском реестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Однако есть данные об учредителе — это Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.