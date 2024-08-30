У Сумах загинули дві жінки внаслідок нічного російського авіаудару

Наслідки ворожого авіаудару по Сумам. Фото: Суспільне

У Сумах внаслідок російської атаки загинули цивільні. Окупанти завдали авіаудару вночі, 30 серпня, по підприємству.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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У Сумах росіяни атакували підприємство. Внаслідок цього є загиблі. На підприємстві під завалами знайшли тіло жінки віком 37 років.

Наслідки авіаудару по Сумах. Фото: Суспільне

Також відомо, що напередодні у лікарні померла 48-річна жінка, яка зазнала поранень під час авіаудару.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ворожий удар Росія завдала по сумах вночі, 30 серпня. На місці авіаудару виникла сильна пожежа, що викликала силнье задимлення в окремих районах міста. Влада рекомендувала місцевим мешканцям щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Тоді ж з'явилась інформація про те, що щонайменше дев'ять людей отримали поранення.