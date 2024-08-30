В Сумах погибли две женщины в результате ночного российского авиаудара

Последствия вражеского авиаудара по Сумам Фото: Суспільне

В Сумах в результате российской атаки погибли гражданские. Оккупанты нанесли авиаудар ночью, 30 августа, по предприятию.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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В Сумах россияне атаковали предприятие. В результате есть погибшие. На предприятии под завалами обнаружили тело женщины в возрасте 37 лет.

Последствия авиаудара по Сумам. Фото: Общественное

Также известно, что накануне в больнице скончалась 48-летняя женщина, которая получила ранения во время авиаудара.

Сообщения прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что вражеский удар Россия нанесла по суммам ночью, 30 августа. На месте авиаудара возник сильный пожар, вызвавший сильное задымление в отдельных районах города. Власти рекомендовали местным жителям плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки. Тогда же появилась информация о том, что по меньшей мере девять человек получили ранения.