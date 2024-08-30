В Сумах погибли две женщины в результате ночного российского авиаудара

Россияне нанесли авиаудар по предприятию в Сумах — прокуратура назвала количество жертв
В Сумах в результате российской атаки погибли гражданские. Оккупанты нанесли авиаудар ночью, 30 августа, по предприятию.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
В Сумах погибли люди в результате авиаудара
В Сумах россияне атаковали предприятие. В результате есть погибшие. На предприятии под завалами обнаружили тело женщины в возрасте 37 лет.
Также известно, что накануне в больнице скончалась 48-летняя женщина, которая получила ранения во время авиаудара.
Напомним, что вражеский удар Россия нанесла по суммам ночью, 30 августа. На месте авиаудара возник сильный пожар, вызвавший сильное задымление в отдельных районах города. Власти рекомендовали местным жителям плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки. Тогда же появилась информация о том, что по меньшей мере девять человек получили ранения.
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