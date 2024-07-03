Bugatti за мільйони євро — росіяни поширюють новий фейк про Олену Зеленську

Перша леді Олена Зеленська. Фото: ОП

Російські пропагандисти продовжуть поширювати фейки про Україну та українців. Новий фейк стосується першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Інформаційні" ресурси РФ тепер розповідають, що дружина президента України нібито купила один із найдорожчих спортивних автомобілів у світі. Йдеться про гіперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 мільйони євро.

Як підтвердження росіяни поширили відео, на якому нібито працівник французького автосалону розповідає про закриту презентацію коштовного автомобіля спеціально для української делегації.

Відео про яке йдеться, вперше було розміщено на французькому сайті. Його було створено за кілька днів перед запуском фейку.

На сайті також розміщено антиукраїнський контент. Статті містять помилки та схожі на ті, які пише ChatGPT.

Всі "докази" та "документи" розміщені на сайті про купівлю автомобіля Зеленською є фейковими, оскільки також містять помилки та неточності.

Дилерський центр Bugatti у Парижі відреагував відео та статтю де йдеться про Зеленську. Там повідомили, що поширена інформація є неправдивою, рахунок за авто є сфабрикованим, а людину, яка видала себе на відео за представника компанії, там не знають.

Раніше Кремль запустив у мережу фейкові повідомлення про нібито деградацію атомної галузі в Україні.

А перед цим окупанти почали ширити інформацію, в якій дискредитували українську телеведучу, акторку Ксенію Мішину.