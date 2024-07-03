Bugatti за миллионы евро – россияне распространяют новый фейк об Елене Зеленской

Первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП

Российские пропагандисты продолжат распространять фейки об Украине и украинцах. Новый фейк касается первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Что нового придумали российские пропагандисты о Зеленской

"Информационные" ресурсы РФ теперь рассказывают, что супруга президента Украины якобы купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире. Речь идет о гиперкаре Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро.

В качестве подтверждения россияне распространили видео, на котором якобы работник французского автосалона рассказывает о закрытой презентации драгоценного автомобиля специально для украинской делегации.

Видео о котором идет речь, впервые было размещено на французском сайте. Он был создан за несколько дней перед запуском фейка.

На сайте также размещен антиукраинский контент. Статьи содержат ошибки и похожие на те, которые пишет ChatGPT.

Все доказательства и документы размещены на сайте о покупке автомобиля Зеленской являются фейковыми, поскольку также содержат ошибки и неточности.

Дилерский центр Bugatti в Париже отреагировал на видео и статью, где речь идет о Зеленской. Там сообщили, что распостраненная информация неправдива, счет за авто сфабрикован, а человека, выдавшего себя на видео за представителя компании, там не знают.

Ранее Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.

А перед этим оккупанты начали распространять информацию, в которой дискредитировали украинскую телеведущую, актрису Ксению Мишину.