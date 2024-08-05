Російські розвідники спостерігали за навчаннями військових з України у Британії, — ЗМІ

Українські військові на навчаннях. Фото: Генштаб

Російські розвідники, ймовірно, запускали дрони над військовими базами у Великобританії. Вони намагалися здійснити збір інформації про секретну програму підготовки українських солдатів.

Про це повідомило видання The Times у понеділок, 5 липня.

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Російська розвідка виявила помітний інтерес до багатонаціональної ініціативи Interflex, яка реалізується під егідою Великобританії для навчання та підтримки Збройних сил України. Про це свідчить інструкція, що була надана британським військовим. У документі повідомляється, що російські агенти не лише запускали безпілотники над військовими базами, але й активно намагалися здобути інформацію, звертаючись до армійських інструкторів як через інтернет, так і особисто.

"Російські розвідувальні служби регулярно використовують низку засобів фізичної розвідки й технічних можливостей для збору інформації про діяльність на суходолі Великобританії, включно з підготовкою особового складу Збройних сил України", — йдеться в інструкції британським військовим.