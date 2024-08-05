Российские разведчики наблюдали за учениями военных из Украины в Британии, — СМИ

Украинские военные на учениях. Фото: Генштаб

Российские разведчики, вероятно, запускали дроны над военными базами в Великобритании. Они пытались осуществить сбор информации о секретной программе подготовки украинских солдат.

Об этом сообщило издание The Times в понедельник, 5 июля.

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Российская разведка проявила заметный интерес к многонациональной инициативе Interflex, которая реализуется под эгидой Великобритании по обучению и поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует инструкция, предоставленная британским военным. В документе сообщается, что российские агенты не только запускали беспилотники над военными базами, но и активно пытались получить информацию, обращаясь к армейским инструкторам как через интернет, так и лично.

"Российские разведывательные службы регулярно используют ряд средств физической разведки и технических возможностей для сбора информации о деятельности на суше Великобритании, включая подготовку личного состава Вооруженных сил Украины", — говорится в инструкции британским военным.