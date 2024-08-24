Росіяни знищили історичну пам'ятку в Запорізькій області

Російські війська знищили історичну пам'ятку у Запорізькій області
Російські загарбники продовжують атакувати Запорізьку область. Лише за минулу добу, 23 серпня, вони здійснили 306 обстрілів, внаслідок яких є руйнування житлових будинків та історичної пам'ятки.
Про це 24 серпня повідомила пресслужба поліції Завпорізької області.
Наслідки російської атаки по Запорізькій області
Російські війська завдали серію потужних ударів 23 серпня по населених пунктах Пологівського та Василівського районів із авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, а також безпілотних літальних апаратів. Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.
Загалом вороги здійснили 306 обстрілів, під приціл яки потрапили село Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.
У селі Біленьке пошкоджений інфраструктурний об’єкт, а також зафіксували пошкодження у декількох будинках.
У Гуляйполі під час нічного обстрілу росіяни знищили краєзнавчий музей, який був історичною пам'яткою в регіоні.
"Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян", — повідомили у поліції.
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