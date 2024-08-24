Росіяни знищили історичну пам'ятку в Запорізькій області

Наслідки влучання російського снаряда. Фото: Національна поліція України

Російські загарбники продовжують атакувати Запорізьку область. Лише за минулу добу, 23 серпня, вони здійснили 306 обстрілів, внаслідок яких є руйнування житлових будинків та історичної пам'ятки.

Про це 24 серпня повідомила пресслужба поліції Завпорізької області.

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Російські війська завдали серію потужних ударів 23 серпня по населених пунктах Пологівського та Василівського районів із авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, а також безпілотних літальних апаратів. Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

Наслідки обстрілу в Запорізькій області. Фото: Національна поліція

Загалом вороги здійснили 306 обстрілів, під приціл яки потрапили село Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

Знищений дах у житловому будинку у Запорізькій області. Фото: Національна поліція

У селі Біленьке пошкоджений інфраструктурний об’єкт, а також зафіксували пошкодження у декількох будинках.

У Гуляйполі під час нічного обстрілу росіяни знищили краєзнавчий музей, який був історичною пам'яткою в регіоні.

"Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян", — повідомили у поліції.