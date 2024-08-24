Россияне уничтожили исторический памятник в Запорожской области

Последствия попадания российского снаряда. Фото: Национальная полиция Украины

Российские захватчики продолжают атаковать Запорожскую область. Только за минувшие сутки, 23 августа, они совершили 306 обстрелов, в результате которых разрушены жилые дома и исторический памятник.

Об этом 24 августа сообщила пресс-служба полиции Завпорожской области.

Читайте также:

Последствия российской атаки по Запорожской области

Российские войска нанесли серию мощных ударов 23 августа по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов из авиации, реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, а также беспилотными летательными аппаратами. В ходе обстрелов гражданские лица не пострадали.

Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: Национальная полиция

Всего враги совершили 306 обстрелов, под прицел попавли село Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Левадное, Работино, Малиновка, Преображенка Пологовского района.

Уничтожена крыша в жилом доме в Запорожской области. Фото: Национальная полиция

В селе Беленькое поврежден инфраструктурный объект, а также зафиксировали повреждения в нескольких домах.

В Гуляйполе во время ночных обстрелов россияне уничтожили краеведческий музей, который был историческим памятником в регионе.

"Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла. Также разбиты домовладения мирного населения, хозяйственные постройки, уничтожено личное имущество граждан", — сообщили в полиции.