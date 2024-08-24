Россияне уничтожили исторический памятник в Запорожской области

Российские войска уничтожили исторический памятник в Запорожской области
Российские захватчики продолжают атаковать Запорожскую область. Только за минувшие сутки, 23 августа, они совершили 306 обстрелов, в результате которых разрушены жилые дома и исторический памятник.
Об этом 24 августа сообщила пресс-служба полиции Завпорожской области.
Последствия российской атаки по Запорожской области
Российские войска нанесли серию мощных ударов 23 августа по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов из авиации, реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, а также беспилотными летательными аппаратами. В ходе обстрелов гражданские лица не пострадали.
Всего враги совершили 306 обстрелов, под прицел попавли село Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Малая Токмачка, Левадное, Работино, Малиновка, Преображенка Пологовского района.
В селе Беленькое поврежден инфраструктурный объект, а также зафиксировали повреждения в нескольких домах.
В Гуляйполе во время ночных обстрелов россияне уничтожили краеведческий музей, который был историческим памятником в регионе.
"Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла. Также разбиты домовладения мирного населения, хозяйственные постройки, уничтожено личное имущество граждан", — сообщили в полиции.
Читайте Новини.LIVE!