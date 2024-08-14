Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру arrow

Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру

14 серпня 2024 11:15
Галина Шподарева - редактор
Привласнили 12 млн на захисті для танків — організатори схеми отримали підозру
Слідчі дії з підозрюваним. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

За матеріалами Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро України підозри отримали ділки, які розкрадали гроші на виробництві динамічного захисту для танків. Оборудка завдала збитків державному бюджету майже у 12 млн гривень. 

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 14 серпня. 

Читайте також:
Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру - фото 1
Затриманий у справі щодо розкрадання бюджету. Фото: СБУ

Схема розкрадання грошей на виробництві озброєння

Служба безпеки та НАБУ зібрали доказову базу на організаторів схеми привласнення коштів оборонного бюджету України.

Як повідомили в СБУ, йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.

"Екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний "прибуток", — йдеться в повідомленні. 

За даними правоохоронців, учасники схеми штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману різницю вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 млн гривень.

Викрили та заблокували схему на початку 2023 року.

Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру - фото 2
Вилучені речові докази. Фото: СБУ

Що загрожує учасникам оборудки

Повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових фігурантів схеми — очільнику комерційної структури, через яку бюджетні кошти виводили у тінь.

Злочинні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • службове підроблення.

Наразі керівника комерційної структури затримано у Києві. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник — особа, яка надала власні реквізити для переведення в готівку викрадених грошей.

Також заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які переховуються за кордоном.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру - фото 3
Допис СБУ. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

держбюджет СБУ війна Міноборони НАБУ Укроборонпром шахрайство танки військова техніка війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:06 Зарплата у 359 тис. гривень — хто в Україні має захмарні доходи під час війни

11:57 У Держдепі США назвали мету української операції в Курській області

11:53 Вирішив провчити за неввічливість — в Одесі іноземець зарізав товариша

11:52 Спека повертається — народний синоптик Наталка Діденко попередила низку областей

11:39 Ціни на продукти в серпні — як змінилася вартість фруктів та овочів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:29 Андрющенко показав, як росіяни вивантажують українське зерно в Маріуполі

11:26 Пожежа в серці Одеси — на Дерибасівській загинув чоловік

11:15 Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру

11:09 Українців можуть позбавити популярних соцвиплат — що треба знати

11:01 В ОТУ "Харків" розкрили, як окупанти готуються до штурмів у Вовчанську

12:06 Зарплата у 359 тис. гривень — хто в Україні має захмарні доходи під час війни

11:57 У Держдепі США назвали мету української операції в Курській області

11:53 Вирішив провчити за неввічливість — в Одесі іноземець зарізав товариша

11:52 Спека повертається — народний синоптик Наталка Діденко попередила низку областей

11:39 Ціни на продукти в серпні — як змінилася вартість фруктів та овочів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:29 Андрющенко показав, як росіяни вивантажують українське зерно в Маріуполі

11:26 Пожежа в серці Одеси — на Дерибасівській загинув чоловік

11:15 Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру

11:09 Українців можуть позбавити популярних соцвиплат — що треба знати

11:01 В ОТУ "Харків" розкрили, як окупанти готуються до штурмів у Вовчанську

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови