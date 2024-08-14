Привласнили 12 млн на захисті для танків — організатори схеми отримали підозру

Розікрали 12 млн гривень на захисті танків для ЗСУ — СБУ повідомила про підозру
За матеріалами Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро України підозри отримали ділки, які розкрадали гроші на виробництві динамічного захисту для танків. Оборудка завдала збитків державному бюджету майже у 12 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 14 серпня.
Схема розкрадання грошей на виробництві озброєння
Служба безпеки та НАБУ зібрали доказову базу на організаторів схеми привласнення коштів оборонного бюджету України.
Як повідомили в СБУ, йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.
"Екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний "прибуток", — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, учасники схеми штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману різницю вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 млн гривень.
Викрили та заблокували схему на початку 2023 року.
Що загрожує учасникам оборудки
Повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових фігурантів схеми — очільнику комерційної структури, через яку бюджетні кошти виводили у тінь.
Злочинні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- службове підроблення.
Наразі керівника комерційної структури затримано у Києві. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник — особа, яка надала власні реквізити для переведення в готівку викрадених грошей.
Також заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які переховуються за кордоном.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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