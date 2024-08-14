Привласнили 12 млн на захисті для танків — організатори схеми отримали підозру

Слідчі дії з підозрюваним. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро України підозри отримали ділки, які розкрадали гроші на виробництві динамічного захисту для танків. Оборудка завдала збитків державному бюджету майже у 12 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 14 серпня.

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Схема розкрадання грошей на виробництві озброєння

Служба безпеки та НАБУ зібрали доказову базу на організаторів схеми привласнення коштів оборонного бюджету України.

Як повідомили в СБУ, йдеться про розкрадання на держзамовленні Міноборони щодо динамічного захисту для танків ЗСУ у березні 2022 року. Тоді для серійного виготовлення відповідних комплектуючих було укладено договір з машинобудівною компанією у Києві.

"Екскерівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний "прибуток", — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, учасники схеми штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману різницю вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури. Оборудка завдала збитків державному бюджету у майже 12 млн гривень.

Викрили та заблокували схему на початку 2023 року.

Вилучені речові докази. Фото: СБУ

Що загрожує учасникам оборудки

Повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та одному з ключових фігурантів схеми — очільнику комерційної структури, через яку бюджетні кошти виводили у тінь.

Злочинні дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

службове підроблення.

Наразі керівника комерційної структури затримано у Києві. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник — особа, яка надала власні реквізити для переведення в готівку викрадених грошей.

Також заочні підозри отримали екскерівник державної компанії-підрядника та його головний бухгалтер, які переховуються за кордоном.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.