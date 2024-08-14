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Разворовали 12 млн гривен на защите танков для ВСУ — СБУ сообщила о подозрении

14 августа 2024 11:15
Галина Шподарева - редактор
Присвоили 12 млн на защите для танков — организаторы схемы получили подозрение
Следственные действия с подозреваемым. Фото: СБУ
Галина Шподарева - редактор

По материалам Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро Украины, подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков. Сделка нанесла ущерб государственному бюджету почти в 12 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 14 августа.

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Задержан по делу о хищении бюджета. Фото: СБУ

Схема хищения денег на производстве вооружения

Служба безопасности и НАБУ собрали доказательную базу на организаторов схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины.

Как сообщили в СБУ, речь идет о хищении на госзаказе Минобороны по динамической защите для танков ВСУ в марте 2022 года. Тогда для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.

"Экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили за счет государственного контракта получить незаконную "прибыль", — говорится в сообщении. 

По данным правоохранителей, участники схемы искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную разницу вывели в тень через подконтрольные коммерческие структуры. Сделка нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 млн гривен.

Разоблачили и заблокировали схему в начале 2023 года.

Разворовали 12 млн гривен на защите танков для ВСУ — СБУ сообщила о подозрении - фото 2
Изъятые вещественные подтверждения. Фото: СБУ

Что угрожает участникам сделки

Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов схемы — руководителю коммерческой структуры, через которую бюджетные средства выводили в тень.

Преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
  • служебный подлог.

Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник — лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.

Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за рубежом.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разворовали 12 млн гривен на защите танков для ВСУ — СБУ сообщила о подозрении - фото 3
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

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