Присвоили 12 млн на защите для танков — организаторы схемы получили подозрение

Разворовали 12 млн гривен на защите танков для ВСУ — СБУ сообщила о подозрении
По материалам Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро Украины, подозрения получили дельцы, которые разворовывали деньги на производстве динамической защиты для танков. Сделка нанесла ущерб государственному бюджету почти в 12 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 14 августа.
Схема хищения денег на производстве вооружения
Служба безопасности и НАБУ собрали доказательную базу на организаторов схемы присвоения средств оборонного бюджета Украины.
Как сообщили в СБУ, речь идет о хищении на госзаказе Минобороны по динамической защите для танков ВСУ в марте 2022 года. Тогда для серийного изготовления соответствующих комплектующих был заключен договор с машиностроительной компанией в Киеве.
"Экс-руководитель государственного предприятия и его главный бухгалтер решили за счет государственного контракта получить незаконную "прибыль", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, участники схемы искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную разницу вывели в тень через подконтрольные коммерческие структуры. Сделка нанесла ущерб государственному бюджету в почти 12 млн гривен.
Разоблачили и заблокировали схему в начале 2023 года.
Что угрожает участникам сделки
Сообщено о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия, его бухгалтеру и одному из ключевых фигурантов схемы — руководителю коммерческой структуры, через которую бюджетные средства выводили в тень.
Преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- служебный подлог.
Сейчас руководитель коммерческой структуры задержан в Киеве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подозрение получил бывший помощник руководителя государственной компании-подрядчика и его сообщник — лицо, которое предоставило собственные реквизиты для обналичивания похищенных денег.
Также заочные подозрения получили экс-руководитель государственной компании-подрядчика и его главный бухгалтер, которые скрываются за рубежом.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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