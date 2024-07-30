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Розповсюдження гарячки Денге в Україні — у МОЗ спростували нашумілий фейк

30 липня 2024 23:58
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
МОЗ спростувало фейк про гарячку Денге в Україні — поширення та симптоми
Лікарі. Фото ілюстративне: pravda.com.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У мережі поширюють інформацію про розповсюдження гарячки Денге в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я спростували фейк.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram у вівторок, 30 липня.

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"Фактчекери VoxCheck вивчили фейк, який поширює ворог в телеграм каналах. Як виявилось, вони перекрутили слова української лікарки-інфекціоністки, яка в особистому блозі розказала про симптоми гарячки Денге", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що основною загрозою поширення гарячки Денге в Європі є комарі aedes albopictus —  "тигрові комарі". За даними ВООЗ, захворювання, яке раніше було типовим для Африки та Азії, наразі поширюється й на інші території.

Станом на червень зафіксовано понад 10 млн випадків з початку року. України серед цих країн немає.

Що відомо про захворювання

Гарячка Денге — це гостра інфекційна хвороба. Інкубаційний період триває 3–15 днів. Захворювання зазвичай починається раптово:

  • з’являється озноб;
  • головний біль;
  • сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних).

"Саму гарячку спостерігають у всіх хворих, температура тіла швидко підвищується до 39–40°C", — додали в МОЗ.

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Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві різко зросла захворюваність на коронавірус. У порівнянні з початком липня збільшилась кількість госпіталізацій через COVID-19.

Також у Фінляндії почастішали випадки сифілісу. Торік хворобою заразилися 457 жителів країни, що на 18% більше, ніж у 2022 році. Зокрема, сифіліс нерідко виявляють у вагітних жінок. 

українці фейки Україна захворювання МОЗ

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