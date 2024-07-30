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Распространение лихорадки Денге в Украине — в Минздраве опровергли нашумевший фейк

30 июля 2024 23:58
Виктория Козырь - редактор
Минздрав опроверг фейк о лихорадке Денге в Украине — распространение и симптомы
Врачи. Фото иллюстративное: pravda.com.ua
Виктория Козырь - редактор

В сети ширится информация о распространении лихорадки Денге в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли фейк.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram во вторник, 30 июля.

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Лихорадка Денге в Украине

"Фактчекеры VoxCheck изучили фейк, который распространяет враг в телеграм каналах. Как оказалось, они перекрутили слова украинского врача-инфекциониста, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus — "тигровые комары". По данным ВОЗ, заболевание, которое ранее было типичным для Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории.

По состоянию на июнь зафиксировано более 10 млн случаев с начала года. Украины среди этих стран нет.

Что известно о заболевании

Лихорадка Денге — это острая инфекционная болезнь. Инкубационный период длится 3-15 дней. Заболевание обычно начинается внезапно:

  • появляется озноб;
  • головная боль;
  • сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных).

"Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39-40°C", — добавили в Минздраве.

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Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом. По сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19.

Также в Финляндии участились случаи сифилиса. В прошлом году болезнью заразились 457 жителей страны, что на 18% больше, чем в 2022 году. В частности, сифилис часто выявляют у беременных женщин.

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