Минздрав опроверг фейк о лихорадке Денге в Украине — распространение и симптомы

Распространение лихорадки Денге в Украине — в Минздраве опровергли нашумевший фейк
В сети ширится информация о распространении лихорадки Денге в Украине. В Министерстве здравоохранения опровергли фейк.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram во вторник, 30 июля.
Лихорадка Денге в Украине
"Фактчекеры VoxCheck изучили фейк, который распространяет враг в телеграм каналах. Как оказалось, они перекрутили слова украинского врача-инфекциониста, которая в личном блоге рассказала о симптомах лихорадки Денге", — говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются комары aedes albopictus — "тигровые комары". По данным ВОЗ, заболевание, которое ранее было типичным для Африки и Азии, сейчас распространяется и на другие территории.
По состоянию на июнь зафиксировано более 10 млн случаев с начала года. Украины среди этих стран нет.
Что известно о заболевании
Лихорадка Денге — это острая инфекционная болезнь. Инкубационный период длится 3-15 дней. Заболевание обычно начинается внезапно:
- появляется озноб;
- головная боль;
- сильная боль в спине, крестце, позвоночнике, суставах (особенно коленных).
"Саму лихорадку наблюдают у всех больных, температура тела быстро повышается до 39-40°C", — добавили в Минздраве.
Напомним, в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом. По сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за COVID-19.
Также в Финляндии участились случаи сифилиса. В прошлом году болезнью заразились 457 жителей страны, что на 18% больше, чем в 2022 году. В частности, сифилис часто выявляют у беременных женщин.
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