Розтрата коштів заводу "Антонов" — справу скерували до суду

Завод "Антонов". Фото: із соцмереж

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 14 грудня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та колишнього директора адвокатського об’єднання. Раніше їх викрили на розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства.

Про це повідомила пресслужба САП.

Читайте також:

Що відомо про справу

У САП розповіли, що справу щодо колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та колишнього директора адвокатського об’єднання, які підозрюються у розтраті коштів на 18 млн грн, скерували до суду.

Зазначається, що в липні 2018 року адвокатське об’єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП "Антонов" по стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої складав понад 347 млн грн. У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте не реалізованого майна. Однак директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові та за пособництва директора адвокатського об’єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі — майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн).

"У травні 2021 року на виконання Законів України та Розпорядження Кабінету Міністрів України нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість на вказану суму були списані боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою", — йдеться у повідомленні.

У подальшому, директор з правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об’єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн.

На сьогодні дії колишнього посадовця ДП "Антонов" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ексдиректора адвокатського об’єднання — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, що у жовтні українське підприємство "Антонов" та французька фірма Turgis & Gaillard обговорили спільне створення БпЛА Aarok MALE. Укладена відповідна угода.