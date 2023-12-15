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Расход средств завода "Антонов" — дело направили в суд

15 декабря 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Расход средств завода "Антонов" — дело направили в суд
Завод "Антонов". Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Специализированная антикоррупционная прокуратура 14 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП "Антонов" и бывшего директора адвокатского объединения. Ранее их разоблачили на растрате более 18 млн. грн средств госпредприятия. 

Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Что известно о деле

В САП рассказали, что дело в отношении бывшего директора по правовым вопросам ГП "Антонов" и бывшего директора адвокатского объединения, подозреваемых в растрате средств на 18 млн. грн, направили в суд.

Отмечается, что в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг обязалось предоставить услуги ГП "Антонов" по взысканию задолженности по АО "Брокбизнесбанк" по депозитному договору, общий объем которого составлял более 347 млн. грн. В декабре 2018 года ГП "Антонов" от АО "Брокбизнесбанк" в качестве частичного взыскания задолженности передано нежилое здание в Киеве стоимостью более 120 млн. грн.

Согласно заключенному договору и дополнительному соглашению к нему, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% от стоимости переданного, однако не реализованного имущества. Однако директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре и при пособничестве директора адвокатского объединения, согласовал оплату предоставленных адвокатским объединением услуг в безосновательно завышенном размере — почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата около 7 млн. грн).

"В мае 2021 года во исполнение Законов Украины и Распоряжения Кабинета Министров Украины нежилое здание передано в сферу управления одного из госучреждений по рыночной стоимости более 212 млн. грн. На указанную сумму были списаны долговые обязательства ГП "Антонов" перед государством", — говорится в сообщении.

В дальнейшем директор по правовым вопросам ГП "Антонов" при пособничестве директора адвокатского объединения безосновательно принял выполнение юридических услуг и предоставил разрешение на дополнительное перечисление денежных средств государственного предприятия в пользу юридической фирмы якобы за выполнение договора о предоставлении юридических услуг в результате передачи в сферу управления одного из государственных учреждений здания по рыночной стоимости свыше 212 млн. грн.

На сегодня действия бывшего должностного лица ГП "Антонов" квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), экс-директора адвокатского объединения — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Напомним, что в октябре украинское предприятие "Антонов" и французская фирма Turgis & Gaillard обсудили совместное создание БПЛА Aarok MALE. Заключено соответствующее соглашение.

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