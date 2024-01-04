Атака на Кримський міст — стало відомо, чому СБУ самоліквідували три дрони

Морський дрон рухається до Кримського мосту. Фото: скриншот СБУ

Служба безпеки України під час проведення спецоперації на Кримському мосту самоліквідувала три дрони. Тоді як інші два дійшли до цілі.

Про це йдеться в документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

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СБУ зробили це заради того, щоб "морські малюки" не потрапили до рук росіян. Тоді як інші двоє вони пішли на Кримський міст.

"Було ухвалено рішення, що перші два човни, які вже й так перебувають недалеко від Керченської протоки, далі йдуть на міст. А три човни, які були позаду, йдуть на пошук, виявлення і можливе переслідування та знищення Ессена", — йдеться у повідомленні.

Прикметно, що вперше в історії морських боїв фактично такими засобами був вражений такий об'єкт.

"Вони десь там, біля Ялти чи Партеніт, зустрінуться і "покохають" один одного. Кілометрів до 80 на годину вони шурували на максимальній швидкості десь протягом години. Для тимчасового щастя екіпажу того "Ессена", корабель пішов на Новоросійськ. Через це навіть теоретично наші "морські малюки" не могли його наздогнати. На наших всіх трьох дронах повністю вичерпано було пальне, і ми їх самоліквідували на невеликій відстані від берега біля Ялти, Партеніта та Гурзуфа", — розповів бригадний генерал "Хантер".

Нагадаємо, Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.