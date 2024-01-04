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Управляли з Києва дронами — в СБУ розповіли деталі атаки на Кримський міст

4 січня 2024 02:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Управляли з Києва дронами — в СБУ розповіли деталі атаки на Кримський міст
Бригадному генерал СБУ "Хантера". Фото: скриншот з видео СБУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Служба безпеки України розповіла деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Для цього у Києві створили спеціальний штаб.

Про це йдеться в документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс".

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Як розповів підполковник військової контррозвідки СБУ "Єнот", в операції по ураженню Кримського мосту брали участь п'ять морських надводних дронів.

"Вони рухалися двома групами. Доцільно два човни відправляти вперед, щоб вони вели розвідку, і в випадку виявлення або зустрічі з кимось, вони попереджають основну групу, що треба робити маневр", — додав він.

За словами бригадного генерала "Хантера",  зранку 16 липня у Києві утворили штаб для цієї операції.

"Це величезна кількість моніторів, де відображалася вся інформація, яка на той час була у Чорному морі", — розповів "Хантер".

У той час команда відслідковувала погоду, хвилі, течії, рух цивільних кораблів, рух військових, російську авіацію — всі чинники, які могли вплинути на успіх.

Нагадаємо, Україна здатна знищити Кримський міст, якщо матиме необхідну кількість зброї від західних партнерів. Зокрема, найбільш вдалими для удару можуть бути американські ракети ATACMS або німецькі Taurus.

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