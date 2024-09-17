Проверка банковских данных полицией — какую информацию могут предоставить финучреждения

Девушка идет мимо ПриватБанка. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов критикуют такие намерения, потому что они противоречат требованиям Конституции.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета во вторник, 17 сентября.

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Издание отмечает, что в ближайшее время Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.

Согласно новым правилам, полиция сможет предоставить банкам запрос и финансовые учреждения будут обязаны в течение кратчайшего срока (не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить следующую информацию о:

сумме и валюте платежной операции;

дате проведения платежной операции;

типе платежной операции;

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае выполнения платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);

идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

полное наименование поставщика платежных услуг;

уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

наименование и код эквайера (при наличии);

идентификатор платежного устройства (при наличии);

код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

В то же время, в Главном юридическом управлении парламента отметили, что речь идет о чрезвычайно большом объеме информации без четких оснований для отправки таких запросов.

Кроме того, пока непонятно, как поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения.

А ряд экспертов добавил, что такой подход в законодательстве не учитывает требования части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критериям качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.