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Депутаты хотят обложить банки налогом в 50% — однако здесь есть важный нюанс

17 сентября 2024 05:04
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Банки, занимающиеся продажей ценных бумаг НБУ, будут платить налог в 50%
Мужчина возле банкомата. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Верховная Рада, а именно соответствующий финансовый комитет, рассматривает возможность ввести очередной налог для украинских банков в размере 50%. Этот налог будет касаться зарабатывающих "на воздухе" банков.

Об этом в интервью Вечер.LIVE заявила нардепка от "Слуги народа" Галина Янченко.

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По ее словам, в поисках дополнительных поступлений в украинский бюджет рассматривалось много отраслей, для которых дополнительные налоги не будут критическими. Было принято решение обложить дополнительным налогом банки, зарабатывающие на ценных бумагах.

"Такие банки делают деньги "из воздуха". Они покупают ценные бумаги у Нацбанка, а затем этому же Нацбанку продают их с наценкой. Таким образом, никакой пользы для экономики Украины от таких операций нет", — заявила Янченко.

Депутат отметила, что сначала такие банки "встали на дыбы", но после долгих консультаций 50% налога признали оптимальным и справедливым и такой налог будет введен.

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