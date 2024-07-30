Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Заседание Верховной Рады ФОТО: rada.gov.ua



Украинские нардепы не перестают удивлять. На днях парламент в первом чтении принял законопроект, который позволяет чиновникам-коррупционерам легально откупиться от отбывания наказания, не теряя должности и не раскрывая своих подельников и организаторов. Сумма откупных может составлять от 200 тыс. до 200 млн грн. Новини.LIVE разбирались, действительно ли власть собирается легализовать коррупцию и что обещают исправить ко второму чтению.

Что предлагают?

Законопроект о котором идет речь называется о повышении эффективности заключения сделок со следствием, зарегистрирован под №11340.

Читайте также:

Инициатором документа является Кабмин. Формально, как говорится в пояснительной записке к документу, данный документ был разработан в рамках антикоррупционной программы на 2023 - 2025 годы, а также плана Украины, целью которого является реализация инициативы Европейского Союза "Ukraine Facility", введенной Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 29 февраля 2024 года.

"Коррупция как явление представляет серьезную угрозу верховенству права, демократии и правам человека, а также разрушает государственное управление", — говорится в пояснительной записке к документу. Поэтому, как считают авторы законопроекта, для предотвращения коррупционных проявлений возникла необходимость в совершенствовании института соглашений о признании виновности в коррупционных уголовных правонарушениях.

В качестве примера в Кабмине ссылаются на решения Европейского суда по правам человека, в которых суд неоднократно обращал внимание, что соглашения о признании виновности, кроме предоставления важных преимуществ быстрого рассмотрения уголовных дел при правильном их применении, могут стать успешным инструментом в борьбе с коррупцией. А потому внедрение подобных практик в Украине является прогрессивным шагом Украины на пути к европейским и общепринятым в мире стандартам уголовного судопроизводства.

В частности, законопроектом предлагается дополнить уголовный кодекс новой статьей 69-2. Звучит она следующим образом:

"В уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям, уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, при условии разоблачения подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного уголовного правонарушения, уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, если информация о совершении подвергнута такому лицу доказательствами и/ или при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещение подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного ущерба (если такой ущерб или ущерб был причинен), суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности, в случае, если сторонами согласовано наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи (части статьи) Особой части настоящего Кодекса", — говорится в законопроекте.

Именно к этой норме больше всего вопросов. Так как в нынешней формулировке, чтобы получить сделку коррупционер может либо сдать подельников, либо просто откупится.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 75 "Освобождение от отбывания наказания с испытанием". А именно, дополнив ее следующим абзацем:

"В уголовных производствах по коррупционным правонарушениям суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании виновности, если сторонами соглашения согласовано освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы на срок не более восьми лет или другого более мягкого наказания, а также согласовано освобождение от отбывания наказания с испытанием", — говорится в сравнительной таблице.

Сколько стоит откупиться?

При этом, в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса и конфискации имущества.

Законопроектом предполагается, что чиновники, заподозренные в коррупции, смогут заплатить следующие штрафы:

в случае совершения уголовного проступка – от 204 тысяч грн до 2,05 млн грн;



в случае совершения не тяжкого преступления – от 2,05 млн до 20,4 млн грн;



в случае совершения тяжкого преступления – от 20,4 млн до 102 млн грн;



в случае совершения особо тяжкого преступления – от 102 млн грн до 204 млн грн.

Что не так с законопроектом?

Европейская и мировая практика на которую ссылаются авторы законопроекта, предполагает возможность получить более мягкое наказание при условии сдачи подельников или организаторов коррупционных схем. Что вполне логично, ведь в современном виде организаторы схем практически никогда не берут взятки лично.

В Украине же депутаты хотят дать возможность пойманным за руку коррупционерам просто откупиться. Как говорится в выводе комитета ВР по антикоррупционной политике, в проекте Закона обнаружено отдельное положение, содержащее коррупционный фактор.



"Проект Закона предоставляет возможность подозреваемому или обвиняемому в совершении коррупционного уголовного правонарушения получить менее строгое наказание путем даже частичного возмещения причиненного ущерба и заключения соглашения о признании виновности. При этом разоблачение таким подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении преступления не требуется", — говорится в документе.

Таким образом, создаются условия, при которых подозреваемые или обвиняемые в коррупционных уголовных правонарушениях, в том числе организаторы таких преступлений, могут избежать сурового наказания, не раскрывая соучастников и не предоставляя информацию о других известных им преступлениях, как это предусмотрено действующими положениями УПК Украины.

В свою очередь, в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) добавили, что в нынешнем виде эта норма законопроекта не соответствует цели заключения соглашений о признании вины, которые должны способствовать разоблачению организаторов преступлений через сотрудничество с другими соучастниками. "Разоблачение организаторов коррупционного уголовного правонарушения должно быть неотъемлемым условием заключения таких соглашений", — сообщили в САП.

"Дали команду сверху"

Однако несмотря на предостережения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Антикоррупционного комитета Рады, законопроект был принят в первом чтении. За него проголосовал 231 депутат из 450.



Большинство голосов дала президентская партия "Слуга Народа". Любопытно, что после голосования ряд депутатов из провластной партии выступили с заявлениями, что документ будет обязательно доработан. Один из депутатов от "Слуги Народа" Дмитрий Гурин даже извинился перед украинцами. "Я проголосовал за 11340, который дает возможность коррупционерам сливаться по уголовным делам. Мой голос не был решающим, но это совершенно неважно. Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, извините. Это первое чтение, во втором голосую красным", — написал Гурин, в то же время, голос свой он не отозвал.

Более того, он сообщил, что голосовать за проект в первом чтении была позиция партии.

Еще один нардеп от "Слуги Народа" Алексей Жмеренецкий, который проголосовал за проект, аргументировал свои действия так: "Очевидно, что до второго чтения исправят, в противном случае по второму кругу будем тратить время на разговоры".

В свою очередь, нардеп, первый замглавы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук сообщил, что после принятия законопроекта за основу состоялось заседание комитета по правоохранительной деятельности с привлечением высшего руководства Министерства юстиции, Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора, где было решено доработать законопроект ко второму чтению.

"Текст и описанная в проекте модель далеки от совершенства, и ее нужно существенно дорабатывать ко второму чтению, с чем все согласились", — написал нардеп.

К слову, по информации движения "Честно", по состоянию на апрель 2024 года по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады 9-го созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. При этом 25 из них подозреваются в коррупции.