Жена чернобыльца Василия Игнатенко судилась с компанией HBO из-за отснятого сериала

Кадр с пожарным Василием Игнатенко в сериале "Чернобыль" от HBO

Жена погибшего пожарного — ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко, ставшая прообразом главной героини в сериале от HBO "Чернобыль", заявила, что не давала каналу разрешения рассказывать ее историю. Верховный Суд высказал позицию, можно ли было без разрешения использовать имена семьи ликвидатора Василия Игнатенко.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Иск против HBO

В апреле 2020 года Людмила Игнатенко подала против HBO иск, в котором указала, что телекомпания не просила разрешения использовать ее имя и имя ее мужа в сериале.

Верховный Суд 29 мая 2024 года принял решение по этому делу и высказал позицию, что использование имени физического лица без его разрешения в произведении, которое освещает не только объективные события, но и включает в себя домысл авторов, "является неправомерным и может свидетельствовать о нарушение личного неимущественного права такого лица на использование собственного имени.

По данным издания, в таком случае лицо имеет право требовать остановки нарушения его прав и возмещения морального вреда. Основанием для защиты такого нарушенного права есть сам факт использования имени независимо от характера распространенной информации.

Детали дела

29 мая 2024 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело Людмилы Игнатенко по ее иску в Home Box Office, Inc. (HBO), ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Мегого", ООО "Диджитал Скринз" о прекращении нарушения прав и возмещении морального вреда.

Суды установили, что в июне 2019 года на украинском телеканале "1+1", принадлежащем ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", состоялась премьера сериала "Чернобыль" производства ответчика Home Box Office, Inc. (HBO).

Сериал также доступен для просмотра на территории Украины на платформах "MEGOGO", владельцем которого является ООО "Мегого", и OLL.TV, владельцем которого является ООО "Диджитал Скринз".

Людмила Игнатенко и ее погибший муж Василий Игнатенко изображены в качестве персонажей сериала с использованием их имен.

Истец отмечала, что имя физического лица может быть использовано в любых произведениях (кроме произведений документального характера) только с согласия физического лица-носителя соответствующего имени, а после его смерти - только с согласия ближайших родственников в порядке очередности. Она не давала согласия на использование имени мужчины как персонажа сериала.

В результате производства и распространения на территории Украины сериала было нарушено ее личное право на использование имени, а также имени умершего мужчины. Она отмечает, что такими противоправными действиями ей были причинены значительные душевные страдания.

Решение судов

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано в связи с недоказанностью исковым требованиям.

Апелляционный суд изменил мотивы отказа в удовлетворении и отметил, что факт использования в сериале персонажей с именами Людмилы Игнатенко и Василия Игнатенко, принадлежащих истцу и ее мужу, является доказанным и не опровергнутым ответчиками. Подтверждено наличие эпизодов, в которых задействованы персонажи и использованы их имена.

Вместе с тем отсутствуют основания для удовлетворения требований об удалении заявленных в иске сцен из сериала, поскольку не установлено неправомерного использования имени истца и его мужа в сериале. Кроме того, сериал является аудиовизуальным фильмом, отнесенным к объектам интеллектуальной собственности и целостность такого объекта защищается в соответствии с законом, в частности, частью первой статьи 439 ГК Украины.

В сериале "Чернобыль" была использована неоднократно распространявшаяся общеизвестная информация, в том числе истцом.

Решение Верховного суда

Верховный Суд не согласился с выводами суда апелляционной инстанции. По решению суда, использование имени физического лица в литературных и других произведениях, кроме произведений документального характера, как персонажа (действующего лица) допускается только с его согласия, а после его смерти — с согласия его детей, вдовы (вдовца), а если их нет , — Родителей, братьев и сестер.

Использование имени лица с целью освещения его деятельности или деятельности организации, в которой она работает или учится, основывается на соответствующих документах (отчеты, стенограммы, протоколы, аудио-, видеозаписи, архивные материалы и т.п.), допускается без его согласия.

Законодателем определено исключение на использование имени физического лица без его согласия с той целью, чтобы не давать возможности соответствующему лицу цензурировать действительно произошедшие объективные события, в которых оно непосредственно участвовало, однако это касается только произведений документального характера.

Использование имени физического лица в произведении, которое освещает не только объективные события, но и включает в себя домысл авторов, может свидетельствовать о нарушении личного неимущественного права лица на использование собственного имени.

Таким образом, использование имени любого лица без его разрешения неправомерно. В таком случае физическое лицо имеет право требовать остановки нарушения его прав и возмещения морального вреда.

Основанием для защиты нарушенного права, предусмотренного частью второй статьи 296 ГК Украины, есть сам факт использования имени независимо от характера распространенной при этом информации о лице.

Основным предметом доказывания по этому делу является исследование правомерности использования имени истца и его погибшего мужчины в спорном сериале, который не является документальным. Апелляционный суд не обратил внимания на то, что спорный сериал, хоть и базируется на реальных событиях, однако освещенная в нем история не полностью соответствует действительности, а частично является художественным домыслом авторов, поэтому истец указывала на то, что сериал является произведением художественного характера.

Тот факт, что сериал основан на реальных событиях, не опровергает неточности и ложности сцен, в которых показаны истца и его муж, на что они согласия не предоставляли. Сериал не является точным документальным отображением жизненных и исторических событий.

Кроме того, Людмила Игнатенко не могла передать Home Box Office, Inc. (HBO) права на использование имени истца и его погибшего мужчины, поскольку она не заключала с ним каких-либо договоров на использование его имени и имени его погибшего мужчины, поэтому у нее отсутствовало право на предоставление соответствующего согласия на использование имен истца и его погибшего мужчины.

Учитывая изложенное, Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, а дело передали на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Как известно, в 2019 году американский канал НПО представил премьеру телесериала об аварии на ЧАЭС под названием "Чернобыль". Уже после выхода первой серии в сети сразу же начали оставлять увлекательные отзывы и благодарность съемочной группе за фильм.

Напомним, в Украине на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой. По предварительным данным, сгорел силовой трансформатор и на Чернобыльской АЭС. Вероятной причиной считают жару.