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На одній з українських АЕС за два дні сталося три аварії — що відомо

18 липня 2024 18:17
Галина Шподарева - редактор
На Південноукраїнській АЕС від спеки погоріло обладнання — що відомо
Пвденноукраїнська АЕС. Фото: "Енергоатом"
Галина Шподарева - редактор

В Україні на Південноукраїнський АЕС протягом двох днів сталося три аварії — згоріли два трансформатори струму та один силовий. Також, за попередніми даними, згорів силовий трансформатор і на Чорнобильській АЕС. Ймовірною причиною вважають спеку. 

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в Facebook у четвер, 18 липня. 

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Аварії на українських АЕС

За інформацією Харченка, два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріли два силові трансформатори, що, нібито, призвело до відключення від мережі одного з реакторів. І, як наслідок, сталося відключення кількох високовольтних ліній в мережі Укренерго. 

"Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий беріг України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", — зазначає директор Центру дослідження енергетики.

Також, пише Харченко, сьогодні до нього надійшла інформація про ще один силовий трансформатор на ПАЕС і, за неперевіреними даними, ще один на Чорнобильській АЕС, які згоріли за тих же причин.

"Тим часом в офіційних зведеннях про все це жодного слова. Тільки інформація про ще один атомний енергоблок, який вийшов з ремонту. І таємниче "енергетичне обладнання", що часом тимчасово зовсім трохи не працює. Цікаво, чому так старанно приховується ця ситуація?", — йдеться в дописі. 

За словами Харченка, найгірша стратегія — удавати, що нічого не відбувається. На його думку, потрібні службові розслідування та аналіз причин. 

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Обладнання на АЕС, що згоріло. Фото: Олександр Харченко

Нагадаємо, 17 липня Енергоатом повідомив про дострокове підключення до енергомережі чергового енергоблоку після планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу. 

За словами керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація в енергетиці в Україні відчутно покращиться у серпні 2024 року. Це стане можливим після проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС, а також зміни погодних умов.

Також в Укренерго повідомили, коли поменшає віялових відключень — ближче до кінця липня чи початку серпня, коли спека піде на спад, ситуація почне покращуватися.

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