Графики отключения света в четверг 12 сентября

Графиков не будет — в Укрэнерго сообщили, как завтра будут выключать свет
11 сентября 2024 19:24
Электроэнергетики за работой. Иллюстративное фото: УНИАН
В четверг, 12 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
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Графики отключения света 12 сентября
Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 22:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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