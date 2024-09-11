Графіки відключення світла у четвер 12 вересня

Електроенергетики за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 12 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00", — закликали українців в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями: