В наблюдательном ралли Укрэнерго в отставку подали иностранцы

Иностранцы из наблюдательного совета "Укрэнерго" подали в отставку из-за увольнения Кудрицкого
Глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен объявили о досрочном прекращении своих полномочий. Это обусловлено увольнением главы правления компании Владимира Кудрицкого, которое они назвали "политической расправой".
Об этом говорится в заявлении Доббени и Андреасена в телеграмм-канале "Укрэнерго".
Отставка членов наблюдательного совета "Укрэнерго"
Иностранцы сообщили, что с самого начала своей работы в наблюдательном совете встречались с политическим давлением, когда были попытки назначить на должности в Правление компании "Укрэнерго" людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. По их словам, давление на сотрудников оказывалось со стороны правоохранительных органов.
Также бывшие члены наблюдательного совета считают увольнение Кудрицкого, также состоявшееся под давлением, политически мотивированным.
В этой связи они подали свои письменные заявления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.
"Сегодня, 3 сентября, мы подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований ", — говорится в сообщении.
При этом Добенни и Андреасен отметили, что в это тяжелое время войны "Укрэнерго" проделало колоссальную работу, заслуживающую похвалы.
"Мы отдаем должное Правлению "Укрэнерго" и всему коллективу Компании, которые в бурные времена войны продемонстрировали беспрецедентное мужество и профессионализм", — подчеркнули чиновники.
Проблемы для Украины
Доббени и Андреасен пообещали Украине в будущем проблемы с Евросоюзом и операторами-членами европейской континентальной сети ENTSO-E. Они подчеркнули, что стандарты корпоративного управления компанией и ее независимость подвергнуты сомнению.
"Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", — говорится в сообщении.
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