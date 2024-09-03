В наблюдательном ралли Укрэнерго в отставку подали иностранцы

Экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Facebook Кудрицкого

Глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен объявили о досрочном прекращении своих полномочий. Это обусловлено увольнением главы правления компании Владимира Кудрицкого, которое они назвали "политической расправой".



Об этом говорится в заявлении Доббени и Андреасена в телеграмм-канале "Укрэнерго".

Отставка членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Иностранцы сообщили, что с самого начала своей работы в наблюдательном совете встречались с политическим давлением, когда были попытки назначить на должности в Правление компании "Укрэнерго" людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. По их словам, давление на сотрудников оказывалось со стороны правоохранительных органов.

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Также бывшие члены наблюдательного совета считают увольнение Кудрицкого, также состоявшееся под давлением, политически мотивированным.

В этой связи они подали свои письменные заявления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.

"Сегодня, 3 сентября, мы подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании. Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований ", — говорится в сообщении.

При этом Добенни и Андреасен отметили, что в это тяжелое время войны "Укрэнерго" проделало колоссальную работу, заслуживающую похвалы.

"Мы отдаем должное Правлению "Укрэнерго" и всему коллективу Компании, которые в бурные времена войны продемонстрировали беспрецедентное мужество и профессионализм", — подчеркнули чиновники.

Проблемы для Украины

Доббени и Андреасен пообещали Украине в будущем проблемы с Евросоюзом и операторами-членами европейской континентальной сети ENTSO-E. Они подчеркнули, что стандарты корпоративного управления компанией и ее независимость подвергнуты сомнению.

"Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", — говорится в сообщении.

Сообщение об отставке. Фото: скриншот