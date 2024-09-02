Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго, — нардеп

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про звільнення керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Він різко розкритикував це рішення.

Про це нардеп повідомив в Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Звільнення Кудрицького

Железняк зазначив, що спочатку вимога звільнення Кудрицького з'явилася на рівні Ставки, а потім її активно підтримала Нагляда рада Зрештою, голосування завершилося результатом 4 на 2, і Кудрицького було звільнено.

Нардеп підкреслив, що "Укренерго" під керівництвом Кудрицького стало єдиною енергетичною компанією, яка вчасно побудувала захисні споруди та забезпечила себе додатковим обладнанням для швидкого реагування в кризових ситуаціях. Однак, на думку Железняка, саме ці досягнення стали предметом критики та призвели до звільнення керівника.

"Галущенко-Шурма-Миронюк давно хотіли звільнити його. Реальна причина це тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки", — йдеться в повідомлені.

Железняк також попередив, що цей крок не залишиться без уваги з боку міжнародних партнерів України, і наслідки можуть бути швидкими та досить болісними.