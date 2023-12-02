Праздник Маланки и Щедрый вечер 2023 — новая дата и традиции в Украине

Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Апостроф

До перехода ПЦУ на новый церковный календарь у украинцев существовала очень интересная традиция — Старый Новый год (с 13 на 14 января). В народе его также называли праздником Маланки и Василия или Щедрый вечер. А церковь 13 января чтила память преподобной Мелании. Однако новый юлианский календарь внес существенные коррективы.

Новини.LIVE рассказывает, когда будем отмечать эти важные праздники, которые являются для украинцев культурным и историческим наследием.

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После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большие церковные праздники украинцы празднуют на 13 дней раньше.

Потому и праздник Маланки будет не 13 января, а 31 декабря. В этот день мы будем накрывать второй, после Рождества Христова, праздничный стол — Щедрую кутью.

Праздник Маланки 2023 — история

История Маланки и Щедрой кутьи уходит далеко в глубь прошлого, этот праздник наполнен светом, добротой и магией, а также украинскими неповторимыми традициями.

Задолго до появления христианства на украинских землях наши предки были язычниками и поклонялись многим богам. Согласно славянской мифологии богиня Лада (мать богов в славянской мифологии) имела сына и дочь, которую звали Маланкой.

Когда Князь-Луна охотился, змей украл Маланку и заманил ее в подземное царство. Освободить Маланку смог богатырь Беспальчик-Василий, который потом взял ее в жены. Именно поэтому вечер этого дня еще могут называть Василевым или говорят Праздник Маланки и Василия.

По древнему поверью, Маланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной, чтобы известить хозяев о следующих торжествах.

Украинцы гуляют на Маланку. Фото: reporters.media

Конечно, с приходом христианства традиции и верования наших предков видоизменились. Так вместо дочери великой богини Лады появилась преподобная Мелания, память которой стали чтить в ту же дату.

По разным данным, святая жила в 4-5 веке нашей эры и прославилась своими добрыми деяниями. А вот уже 14 января (с этого года 1 января) верующие начали чествовать святого Василия Кесарийского.

И хотя богинь и богатырей заменили святыми, искоренить традиции церкви не удалось. И даже сквозь века многие украинцы продолжают соблюдать старые обычаи.

Украинцы отмечают праздник Маланки. Фото: Getty Images

Какие традиции существуют в праздник Маланки

Этот день наполнен множеством традиций, обычаев, обрядов, веселья, гуляний и магии. Самое интересное начиналось с вечера, когда подготовка к празднику завершена.

Бесспорно, одна из главных традиций праздника — красиво накрытый праздничный стол. В этот вечер на столе обязательно должна была стоять Щедрая кутья.

Так украинцы готовили:

пироги со сладкими и солеными начинками;

калачи;

вареники с разными начинками;

блины;

колбасы;

холодец;

блюда из свинины.

Кутья на Щедрый вечер. Фото: google.com

Все блюда должны быть сытными и богатыми. В дохристианские времена наши предки запекали целого поросенка как пожертвование Василию, который считался покровителем этого животного. Тогда он даровал семье достаток и счастье.

Также наши предки пекли специальный обрядовый хлеб. Когда женщина начинала вымешивать тесто на выпечку, то шла, не моя руки, с мужем "пугать" плохо уродившие деревья. Муж при этом брал палку или топор, подойдя к дереву, он стучал трижды по коре и говорил:

"Не будешь рожать, буду рубить, а будешь рожать, буду уважать".

Жена должна была ответить за дерево:

"Не руби меня, а жгутом перевяжи, я тебе еще пригожусь".

После этого она вытирала о кору дерева руки.

Праздничные блюда на щедрый вечер. Фото: depositphotos.com

Интересно, что ни на одном праздничном столе нельзя было увидеть блюда из рыбы, ведь по давним традициям, если приготовить рыбу, то счастье из дома "уплывет".

Конечно, не только вкусный стол радовал украинцев в праздник. Развлекаться наши предки тоже умели.

Так, на вечер молодые девушки и ребята отправлялись щедровать от дома к дому, петь песни. Щедровать начинали после заката, когда, по поверьям, вылезает разная нечистая сила.

Важное правило — щедровать могли исключительно девушки (а вот во время колядок наоборот). Девушки в своих щедривках обязательно желали хозяевам дома счастливого нового года, благополучия и хорошего урожая.

В то время как ребята переодевались в разных животных и фольклорных персонажей, устраивали шутливые сценки и танцевали, стараясь вовсю развеселить хозяев.

Самыми популярными персонажами, конечно, были Маланка, Василий, Коза. Также переодевались в Старый и Новый год животных, чертей, ромов.

Как правило, одного холостого парня переодевали в женскую одежду (в Маланку). И начиналось действо, которое называлось "водить Маланку". В некоторых регионах еще и переодевалась девушка в мужскую одежду, как образ "Василия".

"Малания" часто выполняла роль неуклюжей хозяйки, то посуду бьет, то моет печь, то подметает мусор от порога на середину дома. Каждый из ряженых также показывал свои способности.

За такое маленькое развлечение и спектакль хозяева дарили щедрователям всякие вкусности, нередко благодарили деньгами.

Щедрователи в праздник Маланки и Василия. Фото: pyrohiv.com

После щедрования наступало время магии. Все девушки собирались для того, чтобы погадать на судьбу и суженого.

Ребята тоже зря время не теряли и воровали в домах, где жили девушки двери или калитки. Чтобы вернуть украденное, отец девушки должен был выставить магорич.

С утра ребята шли на развилку жечь Дидуха (сноп соломы, стоявший в доме от Святого вечера до Нового года), а затем прыгали через костры. Это должно было очистить от общения с нечистой силой.

На рассвете 1 января маленькие мальчишки тоже шли засевать. Когда-то этот обычай имел ритуальное значение, считалось, что он приносит семье благополучие, счастье, богатство. Сеять разрешалось только ребятам, потому что "девушки не приносят счастья".

Маланки 31 декабря — главные запреты праздника

Несмотря на то, что в этот день были пышные празднования, не обходилось и без строго соблюдаемых запретов.

Так было нельзя:

готовить рыбные блюда, чтобы не потерять счастья;

думать о плохом;

обижаться;

плакать;

ссориться;

злословить;

оговаривать кого-то;

отказываться простить человека, который искренне просит прощения;

отказывать в подаянии или совете;

давать деньги взаймы;

быть должником;

считать монеты, потому что так можно навлечь бедность.

Все вышеперечисленное могло быть предвестником дурного года.

Празднование Маланки и Василия в Украине. Фото: УНИАН

Какие существовали приметы на праздник Маланки и Василия

Если на Маланку день был теплым, то лето будет дождливым.

Если на Маланку небо усыпано звездами, в следующем году уродятся горох и чечевица.

Если в преддверии Васильева дня вьюга, ждать большого урожая орехов.

Если падает снег, то год будет урожайным.

Если в ночь на праздник Маланки ветер с юга дует, год будет жарким и счастливым, с востока к урожаю фруктов, с запада к изобилию рыбы и молока.

На деревьях много пушистого инея — к хорошему медосбору и урожаю зерновых.

На деревьях гололедица — уродят овощи и плоды.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на декабрь 2023 года. Он поможет не пропустить ни одной важной даты.