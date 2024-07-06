Украинская кухня в Японии — 4 топ заведения

Кухня украинского ресторана в Японии. Фото: Юлия Войнар

Свекла по цене черной икры и укроп на вес золота — таковы реалии жизни в Японии. Но, несмотря на это, украинцы активно популяризируют нашу традиционную кухню и открывают все новые и новые заведения.

О топ-4 украинских кафе в Японии читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Первое украинское кафе в Токио

Донести японцам, что борщ — это не русское, а украинское блюдо, и помочь с работой соотечественникам, которые из-за войны войны оказались в стране восходящего солнца, а еще познакомить японцев с национальной кухней разных регионов Украины — такова была цель открытия кафе "Краяны" в Токио в феврале 2023 года, рассказывает менеджер заведения Наталья Лысенко. Кафе появилось благодаря усилиям одноименного украинского общества "Краяны", существующего в Японии с 2000 года.

Кафе "Краяны" в Токио. Фото: Юлия Войнар

Идея открыть заведение, где можно отведать национальные блюда в Токио, у украинцев появилась давно, потому что были только русские забегаловки, в которых продавали борщ как русское блюдо, говорит Наталья. Но открыть ресторан в Японии было сложно и дорого. После начала российского полномасштабного вторжения, Украиной стали интересоваться все больше японцев, в "Краяны" начали приходить с разными предложениями о помощи.

Так обратилась одна японка, которая открыла кафе — подготовила помещение и думала, что ее дети будут заниматься этим делом. Впрочем, у них были другие планы на жизнь, поэтому женщина решила отдать помещение украинцам.

Кафе "Краяны" в Токио. Фото: Юлия Войнар

В настоящее время в кафе работает 17 украинцев, приехавших в Японию после начала полномасштабного вторжения. В большинстве своем женщины и один мужчина из разных регионов страны — Киева, Николаева, Закарпатья, Волыни, Сум и Крыма. Готовят, как дома, наверное, поэтому так вкусно, говорит менеджерка кафе.

Работницы кафе "Краяны" в Токио. Фото: Юлия Войнар

Начинали с минимального меню — борщ, вареники, тертый пирог, деруны с грибами. Кроме вкусной еды, привлекали японцев доступными ценами. Когда начался ажиотаж от клиентов, список блюд расширили. Теперь здесь есть и котлета по-киевски, и ленивые вареники с ягодами, и зеленый борщ. Есть даже сало! Для местных — это необычная еда, рассказывает Наталья, но вприкуску с черным хлебом, луком и борщом очень нравится.

Борщ с салом и чесноком. Фото: Юлия Войнар

Дизайн и интерьер кафе рассказывает японцам о том или ином регионе Украины. Есть вышитые рушники, привезенные с родины, картина из Янтаря из Запорожья, изготовленная военнослужащими.

В "Краянах" японцам презентуют не только украинскую еду, но и знакомят с украинской культурой и традициями, проводят лекции, мастер-классы по росписи писанок, мотанки, соломоплетения, изготовления Дидуха. Также заведение сотрудничает с японскими художниками.

Кафе "Краяны" в Токио. Фото: Юлия Войнар

Сейчас там проходит выставка японской художницы Хишики Йоко, которая сделала иллюстрации к украинской народной сказке "Соломенный бычок". Еще один проект — с японской иллюстраторкой манга Харада Мидори. Она создала персонажа Фуа Фуа Кума сан, который путешествует по Украине и пробует украинские блюда.

"Жито" как напоминание о украденном Россией зерне

Еще одно украинское кафе в Японии открылось в городе Нагоя 15 мая этого года. Заведение назвали "Жито". Кроме украинского символа жизни и благополучия, это еще и напоминание миру о зерне, которое вывозит Россия с оккупированных украинских территорий, рассказывает основательница японско-украинской культурной ассоциации, открывшей заведение, Людмила Плис.

Основательница и работники кафе "Жито". Фото: Людмила Плис

Идею украинского кафе тоже вынашивала год, все упиралось в деньги. Воплотить замысел удалось частично с помощью средств японских благотворителей, а часть денег одолжили и собрали. Сейчас ассоциация прилагает все усилия, чтобы финансировать заведение за свой счет.

Чтобы открыть кафе в Японии, нужно очень много документов, говорит Людмила. Японцы очень придирчивы, не разрешали даже обои поклеить без специальной лицензии. А вот интерьер создавали украинцы, преимущественно приехавшие после полномасштабного российского вторжения.

Интерьер кафе "Жито". Фото: Юлия Войнар

Сейчас в заведении работают 17 украинцев и одна японка — она учит украинский язык, помогает и на кассе, и как официант, и готовить. Кафе расположено в бизнес-центре, так что с первого дня от посетителей нет отбоя, такого ажиотажа и не ожидали, приходится работать с утра до вечера, рассказывает Людмила.

Открытие кафе "Жито". Фото: Людмила Плис

В меню, конечно, есть борщ — красный и зеленый, котлета по-киевски, вареники, бендерики. Тяжелее всего — найти неприсущие Японии продукты для украинских блюд, таких как свекла. Еще одно очень редкое растение в Японии — укроп. Людмила выращивает его в своем огороде и говорит, что для украинцев букет укропа на праздник — это гораздо более ценный подарок, чем самый дорогой букет цветов.

Блюда кафе "Жито". Фото: Юлия Войнар

От китченкара до ресторана

Харьковчанка Екатерина Яворская переехала в японский город Хикон еще в 2018 году и работала вместе с мужем в ІТ-отрасли. После полномасштабного вторжения пришлось сменить профессию.

Чтобы финансово помочь маме и бабушке, которые из-за войны эвакуировались в страну восходящего солнца, Екатерина начала думать над бизнес-идеей, потому что, сколько будут продолжаться боевые действия, и когда будет семье безопасно возвращаться домой, неизвестно, а рассчитывать исключительно на денежную помощь Японии было очень трудно. Мама Екатерины вкусно готовит и любит это дело, так появился китченкар — кухня на колесах.

Екатерина с семьей. Фото: Юлия Войнар

Сначала планировали работать только на выходных, ездить по фестивалям и всяческим мероприятиям и угощать японцев украинскими вкусностями. За 3-4 месяца украинский китченкар стал очень популярен. Поступало все больше заявок от местных организаторов, ассоциаций, бизнесов, приглашали на праздники и ярмарки.

Китченкар Екатерины Яворской. Фото: Екатерина Яворская

Украинцы готовили для японцев борщ, блины с разными начинками, компот и зефир. Отзыв японцев о еде был просто безумный, рассказывает Екатерина.

Через полгода семейный бизнес вырос в еще одну кухню на колесах, уже в Токио. Впрочем, произошла досадная ситуация — китченкар попал в аварию. К счастью, обошлось без жертв. После этого Екатерина с семьей начали искать помещение, чтобы открыть ресторан. 27 мая 2023 года состоялось торжественное открытие "Faina". Первые два месяца почти каждый день ночевали в заведении, потому что объемы потребления были такие, что на них даже и не рассчитывали, рассказывает Екатерина.

Кафе "Faina" в Японии. Фото: Юлия Войнар

Сейчас в ресторане работает 10 человек, преимущественно все украинцы, приехавшие в Японию после начала полномасштабного российского вторжения. Расширилось меню, в него, в частности, добавили гречневую кашу с разными подливами, фаршированные яйца, медовик и наполеон.

По словам Екатерины, 80% заказов — это борщ, на втором месте — гречка. И, если до февраля 2022 года украинскую крупу реально было купить в Японии, то сейчас приходится заказывать из Польши, потому что наших поставщиков нет, а у местных можно купить только необжаренную зеленую гречку, обжарить ее самостоятельно так вкусно не удается.

Реклама борща из кафе "Faina". Фото: Екатерина Яворская

В ресторане, кроме еды для желудка, есть и еда для души. В заведении устраивают культурно-образовательные встречи, где владельцы рассказывают о культуре и традициях и объясняют отличия Украины, рассказывают об истории страны, и как украинцы живут в условиях войны.

Кафе Faine в Японии. Фото: Екатерина Яворская

А в июле этого года по инициативе Екатерины в Токио состоится украинский фестиваль Ukraine Festa Tokyo 2024. Там будут и вкусные блюда украинской кухни и мастер-классы, и выступления украинских музыкантов и танцоров. Главная цель фестиваля, говорит Екатерина, познакомить японцев именно с современной, нынешней Украиной, независимой и европейской. Фестиваль также направлен на то, чтобы вызвать интерес японского бизнеса к украинским брендам и производителям.

Фиточаи и арт-терапия для украинцев

Еще одно заведение, где можно полакомиться украинскими блюдами, расположено в самом центре Токио. Кафе "Cocorogoto" (в переводе на украинский означает "все сердце") в апреле этого года открыла японка, чтобы поддержать украинцев, в том числе и рабочими местами.

Психологиня Марико Укийо после начала полномасштабного российского вторжения положила начало центру помощи украинским беженцам "Химавари" (в переводе на украинский "подсолнечник"). Там нашим соотечественникам оказывают всяческую помощь — от психологической до материальной, обучают японскому языку, помогают с жильем и трудоустройством.

Марико Укийо, основательница кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

В кафе "Cocorogoto" работают молодые украинцы, преимущественно 20-летние, нашедшие убежище в Японии. Обычно на смене 8 человек. Причем каждый умеет делать все — быть и поваром, и официантом, и промоутером, здесь все многофункциональны, рассказывает 18-летний Артем из Киева, самый молодой в заведении.

Коллектив кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

Больше всего парню нравится делать салаты, любимый — "Одесса", что-то вроде "шубы". А еще Артем учится готовить японские блюда, этому учит местный повар. В кафе половина меню состоит из японских блюд, половина — из украинских. Из наших, в частности, есть вареники и борщ, горячий и холодный.

В последнее время в Токио немного проще стало найти свеклу, говорит менеджер "Cocorogoto" Ирина Маковская. 15 лет назад ее в Японии вообще не было, теперь можно заказать в интернете. Зная о таком дефиците, на открытие кафе первые посетители вместо цветов шли со свеклой.

Посетитель кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

Фишкой кафе являются фиточаи. Их здесь огромный ассортимент, на любой вкус: из гибискуса — для красоты и здоровья; из экзотической питахаи, снижающей уровень сахара в крови, и папайи, обладающей антиоксидантными свойствами; чай с хризантемой и апельсином; чай с ананасом и маракуей, и просто яблочный.

Фиточай в кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

Фиточай в кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

Фиточай в кафе Cocorogoto. Фото: Юлия Войнар

Фиточай в кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар

Фиточай в кафе Cocorogoto. Фото: Юлия Войнар

Фиточай в кафе "Cocorogoto". Фото: Юлия Войнар 1/6 ​ 6

Все напитки подаются в очень красивом оформлении вместе с цветами. Все это в сочетании с умиротворяющей музыкой оказывает действительно терапевтический эффект, когда отдыхаешь и телом, и душой.

А еще, кроме чая, можно заказать вино, да еще и украинское! Украинской тематики в "Cocorogoto" вообще много — есть книги наших авторов, картины, часто здесь также устраивают тематические вечера и встречи.