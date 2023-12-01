Всемирный день борьбы со СПИДом – что нужно знать о ВИЧ в Украине

Тест на ВИЧ в лаборатории. Фото: google.com

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. На сегодняшний день в Украине около четверти миллиона ВИЧ-инфицированных людей. Об этой болезни существует много мифов и страхов, однако в большинстве своем люди с ВИЧ-инфекцией проживают долгую и здоровую жизнь, при условии своевременного обнаружения вируса.

Новини.LIVE пообщались с Сергеем Рябоконем, врачом-инфекционистом отдела Управления и противодействия ВИЧ-инфекции Центра общественного здоровья Украины и расскажем все, что нужно знать сегодня о ВИЧ в Украине.

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Статистика по Украине

По последним данным относительно людей в Украине, живущих с ВИЧ-инфекцией, ситуация следующая:

250 000 инфицированных — оценочное количество людей в Украине (включая оккупированных территорий), живущих с ВИЧ-инфекцией (в том числе и те, кто об этом не знает),

158 803 инфицированных — количество зарегистрированных пациентов с ВИЧ, стоящих на учете,

из них 121 820 инфицированных получают антиретровирусную терапию (АТР) — специфическое лечение, подавляющее ВИЧ.

"Основная цель АТР — это подавить вирус. Мы не можем сейчас вылечить пациентов. Они ежедневно пьют терапию, и основная цель — чтобы вирус не определялся в крови", — рассказывает врач-инфекционист.

Уровень терапии в Украине сегодня остается на достаточно высоком уровне. Из пациентов, принимающих терапию, 96% имеют неопределенный уровень вирусной нагрузки. Для сравнения, по всему миру этот уровень составляет 95%.

Всего в мире по данным за 2022 год около 39 миллионов инфицированных.

Мировая статистика заболеваемости ВИЧ в 2022. Фото: скриншот

Антиретровирусной терапии в Украине пока предостаточно. Настолько, что сразу на руки пациентам могут выдавать препарат на 6-12 месяцев вперед. Ведь активно запасаться ими начали еще с первой вспышки коронавируса.

Пути заражения

В Украине до 2007 года самым распространенным путем заражения ВИЧ был инъекционный — при введении веществ шприцем. В основном речь идет о людях, которые кололи наркотические инъекции.

А уже с 2007 года наиболее распространенным стал именно половой способ заражения.

В общем, по всему миру эти два пути инфицирования ВИЧ являются основными. Другие пути крайне редки.

Также есть вероятность заразиться медицинским работникам во время манипуляций с инфицированным пациентом в случае, если у врача есть ранение. В таких случаях медицинский работник получает пост-контактную профилактику в первые 72 часа, которая предотвращает инфицирование.

По всей Украине за год назначено всего около 1000 постконтактных профилактик.

Мифы о ВИЧ и СПИДе

"Зачастую к нам обращаются со страхом возможности инфицирования у стоматолога. Также при тату, при пирсинге и так далее", — делится врач.

Однако если говорить о стоматологических услугах, которые предоставляются в медицинском учреждении, то ВИЧ там передать практически невозможно.

"Это должен быть свежезагрязненный медицинский инструментарий для того, чтобы у стоматолога передать ВИЧ. Другое дело гепатиты — инфицироваться гепатитом у стоматолога в 10 раз реальнее, чем ВИЧ", — рассказывает Сергей Рябоконь.

Лечение у стоматолога. Фото: premium-dent

С пирсингом и тату ситуация такая же — если обращаться в профессиональный салон, риск заражения близок к нулю.

Согласно международным исследованиям, инфицирование не одним из основных путей (половым или инъекционным) — это случай один на десятки тысяч.

"О самой болезни главный миф — это то, что она неизлечима, что с ней жить дальше нельзя и что жизнь на этом заканчивается. Страх самого диагноза. Хотя на самом деле ситуация противоположная", — говорит инфекционист.

Военнослужащие с ВИЧ

Многие ВИЧ-инфицированные люди пошли на фронт добровольцами еще в первые дни войны, и по сей день продолжают служить, принимая АРТ.

Если человек регулярно принимает препараты и имеет достаточный уровень иммунной системы, то ни с какими особыми проблемами во время службы в Вооруженных силах он сталкиваться не имеет.

Если человек имеет сниженный иммунитет, который не так быстро восстанавливается, тогда у него могут гораздо быстрее развиваться бактериальные инфекции (пневмония, бронхит, туберкулез и тд).

А вот если говорить о возможности заражения, то это действительно вероятно в полевых условиях. Если военный медик, например, будет спасать ВИЧ-инфицированного бойца и при этом будет иметь повреждения на коже, инфицирование возможно.

Помощь раненому на фронте. Фото: АрмияInform

В таком случае в течение 72 часов необходимо получить постконтактную терапию. При условии, что о ВИЧ у бойца известно.

Так что, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье других, необходимо регулярно проверяться на ВИЧ. Ведь чем раньше инфекцию обнаружат, тем более вероятно, что человек вовремя получит терапию и проживет долгую и здоровую жизнь.