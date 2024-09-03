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На Прикарпатье судили мужчину, который за тысячу долларов поджег авто волонтеров

3 сентября 2024 12:48
Евгения Брюховецкая - редактор
В Ивано-Франковской области мужчина под заказ поджег авто волонтеров — его судили
Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

В Ивано-Франковской области мужчина поджег волонтерский автомобиль. За это "неизвестный заказчик" заплатил жителю более 1000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области во вторник, 3 сентября.

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Ночью 29 августа 34-летний мужчина поджег автомобиль Volkswagen Transporter, который использовали волонтеры для своей деятельности.

Правоохранители выяснили, что еще в начале августа житель области обнаружил объявление в одном из Telegram-каналов. Там предлагали "подработку" за поджог военных транспортных средств.

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Обыски у злоумышленника. Фото: Нацполиция

Мужчина согласился и начал подыскивать соответствующие авто. Во время поджога он фиксировал все на видео, как доказательство выполненной "задачи" и переслал его "заказчику" — за это ему заплатили вознаграждение в размере более 1000 долларов.

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Поврежденное авто. Фото: Нацполиция
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Поврежденное авто. Фото: Нацполиция

Во время обыска в его квартире был изъят мобильный телефон с доказательствами и пистолет с патронами.

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Изъяты средства. Фото: Нацполиция

Мужчину задержали и сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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