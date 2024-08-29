Более 70 поджигателей военных автомобилей задержали в Украине с начала лета

Сожженный военный автомобиль в Харькове. Фото: Нацполиция

За почти три месяца в Украине задержано более 70 поджигателей военного транспорта — с начала лета диверсии стали массовым явлением. Таким образом, российские спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в стране и навредить ВСУ. На крючок врага попадают в основном уязвимые категории населения и дети.

Кого вербуют российские спецслужбы и сколько платят, рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский в четверг, 29 августа.

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Задержание поджигателя военного транспорта в Харькове. Фото: Нацполиция

Где российские спецслужбы ищут поджигателей автомобилей

По данным правоохранителей, вражеская агентура подыскивает потенциальных исполнителей поджогов в Телеграмм-каналах. В первую очередь внимание тем, кто распространяет антиукраинские лозунги, зависит от азартных игр или ищет подработку.

"В первую очередь это ищущие легкого заработка, малообеспеченные граждане, нередко те, кто ведет аморальный образ жизни, а также молодежь и несовершеннолетние, которые также ищут легкого и быстрого заработка", — рассказали в полиции.

Сколько поджигатели получают денег

Потенциальным поджигателям предлагают деньги за уничтожение автомобилей ВСУ, релейных шкафов Укрзализныци или военкоматов. В большинстве случаев все суммы не выплачиваются, а в среднем исполнитель получает около 500 долларов.

"В некоторых случаях получали и еще меньше — по 10 тысяч гривен за авто. И их вовлекают в преступную деятельность, обещая за следующее преступление уже заплатить больше", — отмечает Вадим Дзюбинский.

Как рассказали в СБУ, видео и фотоотчеты одновременно становятся элементами шантажа — заказчики держат исполнителей на крючке.

По словам военных, поджигатели транспорта ВСУ совершают госизмену, потому что они уничтожают средства, которые помогают в ведении боевых действий.

Уничтоженный огнем военный автомобиль. Фото: Нацполиция