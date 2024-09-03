В Ровенской области мужчина проигнорировал полученную повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: БУГ

Житель Ровенской области получил повестку в территориальный центр комплектования, однако не появился там в определенное время. Суд обязал его уплатить штраф в размере 5100 грн.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Житель Ровенской области Александр К. 16 июля получил повестку по месту жительства для обновления военно-учетных данных. На следующий день он должен был прийти в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

В связи с тем, что мужчина так и не явился в ТЦК, в определенное время в отношении него возбудили уголовное дело по факту уклонения от военного учета.

В суде обвиняемый признал свою вину и просил не назначать ему суровое наказание.

Решение суда

Дубровицкий районный суд Ровенской области признал военнообязанного виновным в уклонении от военного учета во время мобилизации.

Судья Андрей Тарасюк, изучив все материалы дела, назначил наказание в виде штрафа в размере 5100 грн. Приговор еще не может быть обжалован.