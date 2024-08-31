Мужчина обжаловал штраф 17 тыс. грн за то, что не сообщил ТЦК об инвалидности — что решил суд

Человек с ограниченными возможностями в инвалидной коляске. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мужчина подал иск в суд, обжаловав штраф ТЦК за уведомление о получении третьей группы инвалидности в течение семи дней. Суд признал действия территориального центра комплектования правомерными и отказал в удовлетворении иска.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Мужчина подал иск в суд с просьбой отменить постановление ТЦК о штрафе в размере 17 000 грн, наложенный за то, что тот не сообщил о получении третьей группы инвалидности в течение семи дней.

Истец утверждает, что ТЦК должен получить эти данные через электронное взаимодействие с реестрами.

При составлении протокола об административном правонарушении мужчина дал объяснение, что в связи с заболеванием не имел физической возможности в течение семи дней появиться и сообщить соответствующие данные.

Решение суда

Суд установил, что мужчина был привлечен к административной ответственности за неуведомление ТЦК об установлении третьей группы инвалидности в течение семи дней.

Рассмотрев все материалы дела, суд признал действия ТЦК правомерными, поскольку истец не исполнил свой долг уведомить об изменении своих персональных данных, в частности о состоянии здоровья.

Мужчине отказали в удовлетворении иска, оставив обжалуемое постановление ТЦК без изменений.