Самый большой бункер в Украине — где расположен и какая уникальность

Вход в бункер. Фото: скриншот с видео

В Украине есть бункер, сохранившийся со времен Второй мировой войны. Он самый большой и может выдержать любую атаку из воздуха.

Об этом сообщает "ТСН" в понедельник, 15 июля.

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Самый большой бункер в Украине

Бункер расположен на Закарпатье в селе Верхняя Грабовница. В течение последних десяти лет активисты упорно популяризируют милитари-туризм, восстанавливая исторические места и создавая уникальные музеи.

До недавнего времени бункер был частично засыпан и загрязнен, но местные энтузиасты и предприниматели арендовали его и расчистили завалы. Они провели реставрацию и сейчас эта уникальная историческая достопримечательность привлекает путешественников из разных стран, которые хотят лично увидеть ее масштабы.

Линия Арпада является самой мощной оборонительной линией, созданной венгерскими войсками в Восточных Карпатах. Название бункера связано с известным вождем Арпадом, который в 896 году провел угров через Карпаты, завоевав Придунайскую низменность и основав Венгерское государство.

Кто построил самый большой бункер

Строительство этой оборонительной линии началось в октябре 1939 года и завершилось в 1944 году на отрезке длиной 600-700 км через Карпатский хребет. Распоряжение об этом выдал регент Венгерского королевства Миклош Хорти, который сначала выбрал сторону Германии, но впоследствии решил присоединиться к союзникам. Однако он не смог этого достичь, что и спровоцировало начало строительства оборонительной линии на территории Закарпатья.

Линия обороны в Закарпатье. Фото: скриншот

В телеграмме к Гитлеру 1943 Миклош Горти писал:

"Я построил ворота через Карпаты, которые ни одна армия в мире не пройдет. Я эти ворота закрыл на ключ, и ключ спрятал в реке Тиса".

Линия обороны не состояла из одного монолитного сооружения, а включала отдельные оборонительные узлы, которые блокировали все дороги, перевалы и переходы через Карпаты. Украинский отрезок фортификационной линии простирался почти на 300 километров. Кроме того, еще примерно 400 километров в течение румынских Карпат также были включены в эту систему. Эту часть линии Арпада строили шахтерским методом в полной секретности, поэтому местные жители не участвовали в строительстве бункеров внутри гор.

Для того, чтобы скрыть основное назначение сооружения, венгры говорили местным, что на этом месте строится больница.

Около 20 тысяч местных жителей погибли во время тяжелых работ. Основные задачи по выборке горной породы и заливке стен бункеров бетоном выполняли солдаты из рабочих штрафбатальонов венгерской и румынской армий. Тысячи военнопленных работали в дробилках, каменоломнях и карьерах. Местных жителей, которые владели конными телегами или волами, заставляли наниматься на доставку строительных материалов для бункеров.

Что есть внутри бункера

Здание имеет пять входов, из которых четыре являются отдельными долговременными оборонительными точками, оснащенными пушками и пулеметами. Кроме этого, в бункере расположены склады, больница, казармы и четыре дота. Толщина армированных стен составляет почти 2 метра. Внутри есть вентиляционная труба, по которой солдаты откачивали выхлопные газы из инженерной комнаты. Также сохранен естественный наклон тоннелей для стоков и установлены трубы для подачи питьевой воды. Сами тоннели, соединяющие казармы и комнаты, спроектированы таким образом, чтобы в них могли разминуться военные в полном снаряжении.

В гарнизоне находилось полтысячи солдат, которые создали систему окопов с огневыми позициями. Линия Арпада включала много подобных укреплений, которые были практически неприступными для врага.

По некоторым историческим данным, во время Восточнокарпатской операции советские войска решили обойти линию Арпада с тыла. В случае с бункером в селе Верхняя Грабовница, десантно-штурмовые дивизии окружили его почти за 10 дней, высадившись сначала на вершинах. Это позволило проложить военную технику к бункеру, которая в течение трех дней активно обстреливала его. После этого венгерские офицеры перешли к переговорам и подписали акт капитуляции.

Оборонительная линия Арпада, строившаяся в течение полувека, почти не выполнила своей миссии. В 1945 году бункер на линии был законсервирован — все входы и выходы были подорваны. В таком состоянии он находился более 20 лет, пока в 1968 году солдаты Мукачевского пограничного отряда советской армии начали использовать его как запасной командный пункт. До 1991 года именно эти пограничники отвечали за охрану и сохранность этого объекта.

Напомним, бывший помощник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала детали о его 17-этажном бункере. Эту историю она также раскрыла в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности".

Также строить защищенные противовоздушной обороной экономические кластеры и прятать заводы под землю советуют Украине. Эти рекомендации презентуют как один из шагов, направленных на ускорение экономического роста.