Бункер Валерія Залужного — що відомо про 17-поверховий пункт управління військами

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: president.gov.ua

Колишня помічниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська розповіла деталі про його 17-поверховий бункер. Цю історію вона також розкрила в своїй книзі "Залізний генерал. Уроки людяності".

Про це Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю "єПитання" у вівторок, 9 липня.

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Бункер Валерія Залужного

Долгоновська зазначила, що йдеться про заглиблений пункт управління військами, який знаходиться на території Генштабу. Вона каже, що вперше спустилась туди 24 лютого 2022 року.

Бункер будувався ще за радянських часів та здатний витримати ядерний удер, його масштаби вразили Долгоновську.

"Це дійсно на величезній глибині, фактично ціле містечко, адже воно пристосоване для того, щоб там перебували сотні людей і нас там понад 500 людей проживало одночасно. Відповідно, це вся система вентиляції, освітлення, зв'язку прокладена таким чином, що забезпечено функціонування", — наголосила речниця ексголовкома.

Долгоновська зазначила, що вхід до бункера дуже непомітний. Під час спуску відчувається тепло, вологе повітря та погрібний запах. Там також є декілька постів охорони та величезні металеві двері. На 17 поверх можна спуститися ліфтом або сходами.

"Перше, що врізалося навіть в очі, це сигаретний дим. Багато офіцерів та військових палили там, там спеціальна така є вентиляційна система і для мене, як людина яка не палить, це дуже різкий запах", — каже Долгоновська.

У бункері були робочі кімнати, де проходили наради та працювало військове керівництво країни, а також кімнати відпочинку.

Нагадаємо, Залужний готується поїхати до Великої Британії, щоб там обійняти посаду посла. За кілька днів до від'їзду Залужний оприлюднив романтичну світлину зі своєю дружиною.

Також Залужний наразі не коментував, чи братиме він участь у президентських виборах. Водночас в його оточенні пояснили позицію ексголовкома.