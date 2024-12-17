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Новогодние поезда — расписание дополнительных рейсов Укрзализниці

17 декабря 2024 03:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Укрзализниця запустила дополнительные поезда в разные города Украины на Рождественские и Новогодние праздники
Машинист поезда Укрзализниці. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

"Укрзалізниця" в связи с наступающими новогодними праздниками организует шесть дополнительных рейсов, в основном на западных направлениях. Это сделано, чтобы обеспечить гражданам Украины возможность быстрого и безопасного прибытия в места празднования.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзалізниці".

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Представители предприятия отметили важность создания комфортных условий для передвижения граждан, чтобы защитники имели возможность вернуться в свои семьи, а дети могли спокойно отдохнуть во время каникул.

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Расписание поездов на новогодние праздники. Фото: Скриншот

График движения дополнительных поездов опубликован на сайте "Укрзализниці" и доступен для ознакомления граждан.

Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести через мобильное приложение, веб-сайт компании или в кассах вокзалов.

Напомним, Укрзалізниця временно приостановила курсировку нескольких поездов. Их возобновление планируется после 13 января.

Также 15 декабря Укрзалізниця вернула ежечасные рейсы Киевской кольцевой электрички.

Укрзализныця путешествие транспорт поезд билеты

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