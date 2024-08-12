СОЧ во время войны — в Николаеве судили военного-беглеца, который побил женщину

Военнослужащий ВСУ на учениях. Иллюстративное фото: УНИАН

Центральный райсуд Николаева назначил три года лишения свободы военнослужащему ВСУ, добровольно бежавшему из воинской части. Также обвиняемый избил водитель троллейбуса.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на судебный вердикт.

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Согласно решению суда, беглец, находясь на одной из остановок общественного транспорта, с использованием нецензурной лексики пытался войти в троллейбус. Подойдя к передней двери, где находилась водитель, желавший вызвать полицию, он ударил ее в область головы, после чего женщина упала.

После этого мужчина нанес ей два удара ногой, поднял ее выпавший из ее рук телефон, разбил его и покинул место происшествия. Сама потерпевшая получила легкие телесные повреждения.

На суде обвиняемый безоговорочно признал свою вину. В вердикте суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.