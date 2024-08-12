СЗЧ під час війни — у Миколаєві судили військового, який втік і побив жінку

Військовослужбовець ЗСУ на навчанні. Ілюстративне фото: УНІАН

Центральний райсуд Миколаєва призначив три роки позбавлення волі військовослужбовцю ЗСУ, який добровільно втік з військової частини. Також обвинувачений побив водійку тролейбуса.

Про це інформує Судово-юридична газета з посиланням на судовий вердикт.

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Згідно з рішенням суду, втікач, перебуваючи на одній із зупинок громадського транспорту, з використанням нецензурної лексики намагався увійти до тролейбуса. Підійшовши до передньої двері, де перебувала водійка, яка хотіла викликати поліцію, він вдарив її в область голови, після чого жінка впала.

Після цього, чоловік завдав їй двох ударів ногою, підняв її телефон, який випав з її рук, розбив його та залишив місце пригоди. Сама потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

На суді обвинувачений беззаперечно визнав свою провину. У вердикті суд призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.