СБУ сообщило о подозрении "военкору" и коллаборанту из Луганщины

Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Служба безопасности Украины объявила подозрение коллаборанту Вячеславу Яковенко, выступающему как "военкор" кремлевских сил во временно оккупированном Луганске. Служба безопасности собрала необходимые доказательства по поводу занимающего должность "главного редактора" интернет-издания "наш Донбасс" Яковенко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 1 августа.

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Злоумышленник выдает себя за "военного корреспондента" кремлевских медиа, открыто поддерживая агрессию России против Украины и военные преступления оккупантов. Он создает заказные репортажи и "прямые включения" якобы из передовой.

На самом же деле он находится более чем в 100 км от линии фронта, и через российское телевидение распространяет дезинформацию о ситуации на востоке фронта. Для создания постановочных снимков Яковенко использует ресурсы подконтрольного ему оккупационного медиа.

Чтобы расширить распространение дезинформации в пользу России, он регулярно ведет собственный телеграмм-канал, насчитывающий более 30 тысяч подписчиков. В своих публикациях он пытается дискредитировать украинских военных и преподносить оккупационные силы агрессора, в частности захватившие Лисичанск.

Еще в 2014 году коллаборант присоединился к террористической группировке "Восток 13", действовавшей на временно оккупированных территориях Луганщины. После начала полномасштабной агрессии России вражеские формирования были включены в состав оккупационных военных подразделений Южного военного округа страны-агрессора.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Между тем фигурант полностью изменил свою деятельность, став пропагандистом и активно вовлечен в информационные диверсии против Украины. По имеющимся доказательствам, следователи Службы безопасности Украины сообщили Яковенко о подозрении в коллаборационной деятельности в заочном порядке.

Поскольку нарушитель скрывается от правосудия на временно оккупированных территориях на востоке Украины, продолжаются интенсивные усилия по его привлечению к ответственности.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала диверсанта военной разведки России в Одесской области. Местный за деньги готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также ранее в Одесской области разоблачили агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь остальную жизнь может провести за решеткой.