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СБУ объявила подозрение "военкору" и коллаборанту из Луганщины

1 августа 2024 18:25
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
СБУ сообщило о подозрении "военкору" и коллаборанту из Луганщины
Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: СБУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины объявила подозрение коллаборанту Вячеславу Яковенко, выступающему как "военкор" кремлевских сил во временно оккупированном Луганске. Служба безопасности собрала необходимые доказательства по поводу занимающего должность "главного редактора" интернет-издания "наш Донбасс" Яковенко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 1 августа.

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Злоумышленник выдает себя за "военного корреспондента" кремлевских медиа, открыто поддерживая агрессию России против Украины и военные преступления оккупантов. Он создает заказные репортажи и "прямые включения" якобы из передовой.

На самом же деле он находится более чем в 100 км от линии фронта, и через российское телевидение распространяет дезинформацию о ситуации на востоке фронта. Для создания постановочных снимков Яковенко использует ресурсы подконтрольного ему оккупационного медиа.

Чтобы расширить распространение дезинформации в пользу России, он регулярно ведет собственный телеграмм-канал, насчитывающий более 30 тысяч подписчиков. В своих публикациях он пытается дискредитировать украинских военных и преподносить оккупационные силы агрессора, в частности захватившие Лисичанск.

Еще в 2014 году коллаборант присоединился к террористической группировке "Восток 13", действовавшей на временно оккупированных территориях Луганщины. После начала полномасштабной агрессии России вражеские формирования были включены в состав оккупационных военных подразделений Южного военного округа страны-агрессора.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Между тем фигурант полностью изменил свою деятельность, став пропагандистом и активно вовлечен в информационные диверсии против Украины. По имеющимся доказательствам, следователи Службы безопасности Украины сообщили Яковенко о подозрении в коллаборационной деятельности в заочном порядке.

Поскольку нарушитель скрывается от правосудия на временно оккупированных территориях на востоке Украины, продолжаются интенсивные усилия по его привлечению к ответственности.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, военная контрразведка СБУ задержала диверсанта военной разведки России в Одесской области. Местный за деньги готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.     

Также ранее в Одесской области разоблачили агента ФСБ, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь остальную жизнь может провести за решеткой.

СБУ россия Украина Луганская область Коллаборант подозрение

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