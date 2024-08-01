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СБУ оголосила підозру "воєнкору" та колаборанту з Луганщини

1 серпня 2024 18:25
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
СБУ повідомило про підозру "воєнкору" та колаборанту з Луганщини
Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру колаборанту В’ячеславу Яковенку, який виступає як "воєнкор" кремлівських сил у тимчасово окупованому Луганську. Служба безпеки зібрала необхідні докази щодо Яковенка, що обіймає посаду "головного редактора" інтернет-видання "наш Донбас".

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 1 серпня.

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Підозра для колаборанта

Зловмисник видає себе за "воєнного кореспондента" кремлівських медіа, відкрито підтримуючи агресію Росії проти України та воєнні злочини окупантів. Він створює замовні репортажі і "прямі включення" нібито з передової.

Насправді ж він перебуває більше ніж за 100 км від лінії фронту і через російське телебачення поширює дезінформацію про ситуацію на сході фронту.  Для створення постановочних знімків Яковенко використовує ресурси підконтрольного йому окупаційного медіа.

Щоб розширити поширення дезінформації на користь Росії, він регулярно веде власний Телеграм-канал, який налічує понад 30 тисяч підписників. У своїх публікаціях він намагається дискредитувати українських військових і підносити окупаційні сили агресора, зокрема ті, що захопили Лисичанськ.

Ще у 2014 році колаборант приєднався до терористичного угруповання "Восток 13", яке діяло на тимчасово окупованих територіях Луганщини.  Після початку повномасштабної агресії Росії ворожі формування були включені до складу окупаційних військових підрозділів Південного військового округу країни-агресора.

Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот

Тим часом фігурант повністю змінив свою діяльність, ставши пропагандистом і активно залучаючись до інформаційних диверсій проти України. За наявними доказами слідчі Служби безпеки України повідомили Яковенку про підозру в колабораційній діяльності у заочному порядку.

Оскільки порушник переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях на сході України, тривають інтенсивні зусилля для його притягнення до відповідальності.

Допис СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала диверсанта воєнної розвідки Росії на Одещині. Місцевий за гроші готував серію під палів на об'єктах Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.     

Також раніше на Одещині викрили агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів за двома напрямами: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер решту життя може провести за ґратами.

СБУ росія Україна Луганська область Колаборант підозра

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