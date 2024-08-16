СБУ разоблачила в Херсоне агентурную сеть ФСБ - детали операции

Силовики СБУ и один из задержанных. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала в Херсоне группу агентов российской ФСБ. Возглавлял российскую агентуру один из приспешников коллаборанта Владимира Сальдо, у которого есть российский паспорт.

Об этом заявила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 16 августа.

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Как стало известно силовикам, куратором ячейки был приспешник херсонского коллаборанта Владимира Сальдо Александр Костин, имеющий российское гражданство. Злоумышленник вместе с двумя своими подчиненными стремился создать агентурную сеть ФСБ, куда дистанционно завербовал трех жителей Херсона, один из которых находился в оккупационной администрации.

Один из задержанных. Источник: СБУ

Фигуранты разведывали места базирования и перемещения ВСУ на территории Херсона, разыскивая огневые позиции мобильных огневых групп ПВО, а также пункты базирования подразделений СБУ, полиции и прокуратуры. Также они шпионили за чиновниками из ОВА.

Один из задержанных. Источник: СБУ

В Телеграмм-канале, который функционировал от имени пророссийского подполья в Херсоне, они призвали потенциальных участников сообщать о перемещении ВСУ и персональной информации украинских солдат.

Однако СБУ разоблачила ячейку, и во время обысков у задержанных изъяла мобильные телефоны и компьютерное оборудование с поличным. Им объявили подозрение по трем статьям УКУ и обвинили в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение.