СБУ викрила у Херсоні агентурну мережу ФСБ — деталі операції

СБУ викрила у Херсоні групу агентів Росії, куди входив поплічник колаборанта Сальдо
Служба безпеки України ліквідувала у Херсоні групу агентів російської ФСБ. Очолював російську агентуру один з поплічників колаборанта Володимира Сальдо, який має російський паспорт.
Про це заявила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 16 серпня.
У Херсоні ліквідовано агентурну мережу ФСБ
Як стало відомо силовикам, куратором осередку був поплічник херсонського колаборанта Володимира Сальдо Олександр Костін, який має російське громадянство. Зловмисник разом з двома своїми підлеглими прагнув створити агентурну мережу ФСБ, куди дистанційно завербував трьох мешканців Херсона, один з яких перебував в окупаційній адміністрації.
Фігуранти розвідували місця базування та переміщення ЗСУ на території Херсона, розшукуючи вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів СБУ, поліції та прокуратури. Також вони шпигували за посадовцями з ОВА.
У Телеграм-каналі, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля у Херсоні, вони закликали потенційних учасників повідомляти про переміщення ЗСУ та персональну інформацію українських солдатів.
Проте СБУ викрила осередок і під час обшуків у затриманих вилучила мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій. Їм оголошено підозру за трьома статтями ККУ та звинувачено у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення.
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