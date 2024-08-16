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СБУ викрила у Херсоні групу агентів Росії, куди входив поплічник колаборанта Сальдо

16 серпня 2024 11:55
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
СБУ викрила у Херсоні агентурну мережу ФСБ — деталі операції
Силовики СБУ та один із затриманих. Фото: СБУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України ліквідувала у Херсоні групу агентів російської ФСБ. Очолював російську агентуру один з поплічників колаборанта Володимира Сальдо, який має російський паспорт. 

Про це заявила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 16 серпня. 

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Як стало відомо силовикам, куратором осередку був поплічник херсонського колаборанта Володимира Сальдо Олександр Костін, який має російське громадянство. Зловмисник разом з двома своїми підлеглими прагнув створити агентурну мережу ФСБ, куди дистанційно завербував трьох мешканців Херсона, один з яких перебував в окупаційній адміністрації.

сбу херсон
Один із затриманих. Джерело: СБУ

Фігуранти розвідували місця базування та переміщення ЗСУ на території Херсона, розшукуючи вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів СБУ, поліції та прокуратури. Також вони шпигували за посадовцями з ОВА.

колаборанти херсон
Один із затриманих. Джерело: СБУ

У Телеграм-каналі, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля у Херсоні, вони закликали потенційних учасників повідомляти про переміщення ЗСУ та персональну інформацію українських солдатів.

Проте СБУ викрила осередок і під час обшуків у затриманих вилучила мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій. Їм оголошено підозру за трьома статтями ККУ та звинувачено у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. 

сбу херсон
Листування з російським куратором. Джерело: СБУ

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