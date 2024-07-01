Руководитель подразделения Минюста организовал схему получения взяток — подозреваемого в коррупции задержали

Следственные действия в Минюсте. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции эксначальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Чиновник привлек к противоправной деятельности подчиненных, систематически получавших взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долги.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в понедельник, 1 июля.

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По данным СБУ, коррупционную схему организовал бывший начальник Западного межрегионального управления Министерства юстиции, которое является главным органом по государственной правовой политике в семи областях на западе Украины. На момент разоблачения подозреваемый был действующим главой учреждения.

"Фигуранты систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства. Сейчас все участники незаконной схемы уволены с занимаемых должностей", — рассказали в СБУ.

Следственные действия в Министерстве юстиции. Фото: Служба безопасности Украины

Как работала коррупционная схема

По материалам дела, к преступной деятельности экс-руководитель межобластной структуры Минюста привлек к противоправному механизму нескольких своих подчиненных.

"За неправомерную выгоду должностные лица управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей", — говорится в сообщении.

По данным следователей, для передачи средств организатор схемы привлек посредника — жителя Ивано-Франковска. В дальнейшем участники схемы распределяли денежное вознаграждение между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга".

Обыски у фигурантов дела. Фото: Служба безопасности Украины

У подозреваемых провели ряд обысков

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников обнаружено:

крупные суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;

материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке;

мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста сообщено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". С занимаемой должности подозреваемый уволен

Действия посредника квалифицированы как пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.

Сообщение Службы безопасности Украины. Фото: скриншот

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