Керівник підрозділу Мінюста організував схему отримання хабарів — підозрюваного в корупції затримали

Слідчі дії в Мінюсті. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила на корупції ексначальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Чиновник залучив до протиправної діяльності підлеглих, які систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мали борги.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у понеділок, 1 липня.

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За даними СБУ, корупційну схему організував колишній начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України. На момент викриття підозрюваний був діючим очільником установи.

"Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов’язання. Наразі всіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад", — розповіли в СБУ.

Слідчі дії в Міністерстві юстиції України. Фото: Служба безпеки України

Як працювала корупційна схема

За матеріалами справи, до злочинної діяльності екскерівник міжобласної структури Мін’юсту залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих.

"За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів", — йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, для передачі коштів організатор схеми залучив посередника — жителя Івано-Франківська. Надалі учасники схеми розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Обшуки у фігурантів справи. Фото: Служба безпеки України

У підозрюваних провели низку обшуків

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах зловмисників виявлено:

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Із займаної посади підозрюваного звільнено

Дії посередника кваліфіковано як пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Допис Служби безпеки України. Фото: скриншот

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