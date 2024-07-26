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СБУ задержала экс-работника Агентства оборонных закупок за взяточничество — реакция ведомства

26 июля 2024 22:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
СБУ задержала Виталия Черненко — как отреагировали в Агентстве оборонных закупок
Задержание Виталия Черненко. Фото: КиевINFO
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины задержала Виталия Черненко, сотрудника департамента безопасности Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины. В ведомстве утверждают, что он уже не работает.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства оборонных закупок в  Facebook в пятницу, 26 июля.

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Задержание Черненко

Согласно информации СМИ, Черненко, ранее работавший в Бюро экономической безопасности, был задержан при получении части взятки от финансовой компании. Деньги предназначались за влияние на детективов БЭБ, ведущих расследование по этой компании.

"По данным открытого судебного заседания, Черненко обещал за вознаграждение содействовать в закрытии дела в правоохранительном органе, где он раньше работал и имел профессиональные связи. Виталий Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года. На сегодняшний день он уволен", — отметили в ведомстве.

Сообщение Агентства оборонных закупок. Фото: скринот
Сообщение Агентства оборонных закупок. Фото: скриншот

В то же время по информации издания "Закон и Бизнес", ссылающейся на источник в Офисе генпрокурора, к делу могут быть причастны несколько чиновников Агентства. В частности, согласно сведениям издания, директор департамента безопасности агентства Александр Багатиков вел переговоры с представителями компании, которая передавала взятку Черненко, обещая помочь решить вопрос по БЭБ за 700 тыс. долларов.

Также отмечается, что Багатиков имеет связи с недавно назначенным заместителем главы Агентства оборонных закупок Артемом Сытником, бывшим главой НАБУ.

Напомним, в Одесской области была разоблачена чиновница Антимонопольного комитета Украины на вымогательстве и получении взятки. За 10 тыс. долларов женщина обещала помочь предпринимателю избежать кругленького штрафа, но сейчас сама под угрозой тюремного заключения.

Также мы писали, что СБУ и Национальное антикоррупционное бюро собрали масштабную доказательную базу, доказывающую незаконность приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году. В настоящее время о подозрении сообщает экс-нардеп Виктор Медведчук и четыре его сообщника.

СБУ Минобороны Бюро экономической безопасности Украина Министерство обороны задержание

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